Dit lees je in AutoWeek 17

AutoWeek 17 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Hyundai krijgt er een compacte cross-over bij in de vorm van de Bayon. Die ziet er veelbelovend uit, maar de concurrentie is moordend in dat segment. Deze week lees je in AutoWeek of de Bayon een goede eerste indruk maakt en of deze Hyundai het auto's als de Ford Puma en Skoda Kamiq lastig kan gaan maken.

Een andere auto van Hyundai in het compacte segment, de i20, is ook gearriveerd. In een eerdere vergelijking wist hij het nipt te winnen van de Duitse concurrentie in de vorm van een Volkswagen Polo en een Opel Corsa. Als duurtester treedt diezelfde i20 aan tegen het beste wat Frankrijk in deze klasse te bieden heeft: de Renault Clio en Peugeot 208. Kijken of hij daartegen net zo'n goede indruk maakt.

Van een compleet andere orde is de Audi SQ2 die aan bod komt deze week. Die werd uiterlijk en technisch verfijnd, maar één ding bleef gelukkig bij het oude: er wordt een vermogen van 300 pk verdeeld over beide assen. De grote vraag is dan ook hoe de vernieuwingen tot uiting komen.

De SQ2 is niet de enige sportieve auto van de Volkswagen Group die aan bod komt, want we vergeleken ook de verschillende sportieve versies die er zijn van de huidige Volkswagen Golf. Met de komst van de nieuwe Golf R is er een interessant vermogenstrappetje ontstaan, dat begint bij de GTI. Welke biedt het beste totaalpakket, de GTI, GTI Clubsport of toch de R?

Van een veel bescheidener orde is de Honda N-One die deze week schittert in Blits Bezit. Een heerlijke retrocreatie van Honda, die hier uiteraard nooit via de officiële kanalen geleverd is. Dat is stiekem best jammer, maar gelukkig kwam dit exemplaar als 'souvenir' mee naar Nederland nadat zijn trotse eigenaar hem in Japan in de showroom zag staan.

In Klokje Rond deze week ook aandacht voor een compacte Japanner, alleen is dat exemplaar in een beduidend mindere staat dan de Honda hierboven. Een Daihatsu Cuore met dik 3 ton op de teller, die in een erbarmelijke staat werd gekocht voor slechts €200. Dat kan nooit veel zijn, zou je zeggen. Of dat inderdaad zo is, horen we graag van keurmeester Tim.

