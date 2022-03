Dit lees je in AutoWeek 13

AutoWeek 13 ligt vanaf woensdag in de winkel of valt eind deze week bij je op de deurmat. Deze week maken we kennis met de Nissan Ariya en de Maserati Grecale, maar ook hebben we een Volkswagen Passat met een miljoen op de teller te gast in Klokje Rond.

We beginnen met een dubbeltest tussen onze duurtest-Qashqai en een Mazda CX-30. De nieuwe Nissan Qashqai is in alle richtingen gegroeid. De vraag is nu of hem dat meteen tot een beter alternatief voor de opgefriste Mazda CX-30 maakt. Of zijn dimensies niet alleszeggend?

Een andere Nissan, die zo mogelijk nog belangrijker wordt dan de Qashqai, is de Ariya. Het heeft even geduurd, maar nu kunnen we er eindelijk kennis mee maken. Nissan mag zichzelf dankzij de Leaf een ware EV-pionier noemen, maar die initiële voorsprong is het merk ook al jaren kwijt. Met de Ariya wil Nissan weer aansluiting vinden bij de huidige generatie elektrische cross-overs. Eens kijken of dat lukt.

Verder rijden we met de Jeep Compass. Alweer? Ja, want er is een nieuwe hybride versie bij gekomen. De Compass kreeg eind 2020 een opfrisbeurtje en is er sindsdien als plug-in hybride. Die 4xe krijgt nu gezelschap van een reguliere hybride, zonder stekker dus. Hij vervangt het benzinemodel en dankzij een lagere uitstoot pakt de prijs relatief gunstig uit.

Je hebt hem ongetwijfeld al op onze site voorbij zien komen: de Maserati Grecale. Maserati is niet de eerste fabrikant met een midsize luxury SUV. Toch hoopt het merk met de Grecale een punt van de taart voor zich op te eisen. Hoe pakken de Italianen dat aan en vooral ook: hoe pakt het uit? Tijd voor een eerste rijtest!

Op de occasionspagina's tref je een dubbeltest tussen twee ruime stationwagons: de Volvo V60 en de Opel Insignia Sports Tourer. Voor de verandering pakken we eens twee auto’s met een hoge kilometerstand. Althans, hoger dan gemiddeld, want het gros van de mensen stapt het liefst in een occasion met minder dan een ton op de teller. Daar hangt dan echter een heel ander prijskaartje aan. Wij houden het nu onder de €8.500 en dat is toch wel bijzonder verleidelijk.

Het is weer een keer zover! We hebben een miljonair te gast in Klokje Rond. Dan hebben we het niet over de eigenaar van de Passat die je hierboven ziet, maar over de Passat zelf. Die heeft inmiddels 1.001.292 km achter de rug. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar in zijn enigszins door roest aangetaste neus ligt de robuuste 1.9 TDI. Nu natuurlijk de grote vraag: is de Passat nog goed voor meer of ligt zijn grens toch echt bij het miljoen?

Ten slotte is het tijd voor onversneden Amerikaans spektakel op de rollenbank, want daar snoeren we een Chevrolet Corvette op vast. Bestaat er zoiets als een bescheiden Corvette? Eigenlijk niet, maar Dennis Kapper doet zijn best. Hij koos een gedekt kleurtje en liet een uitlaat op maat maken met de boodschap om de auto ‘wel hoorbaar, maar geen bruller’ te laten zijn. Het resultaat is een auto die nog enigszins ingetogen is. In elk geval voor Corvette-begrippen. Nu kijken wat hij ondanks dat toch nog in huis heeft.

