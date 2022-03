Dit lees je in AutoWeek 10

AutoWeek 10 ligt vanaf woensdag in de winkel of valt eind deze week bij je op de deurmat. Deze week hebben we een extra dik themanummer voor je! 16 pagina's meer dan gewoonlijk en wel omdat de focus op turbo's ligt. Liefhebbers van oude en nieuwe sportieve auto's kunnen hun hart ophalen.

Wie 'turbo' zegt, denk ongetwijfeld direct aan de jaren 80. In dat decennium ging Ferrari ook aan de slag met turbo's op zijn straatauto's. Zo kregen de 288 GTO en de iconische F40 druklading. In die tijd was het samenspel tussen turbo en verbrandingsmotor nog lang niet zo verfijnd als nu, ontdekken we als we met die twee op pad gaan. Maar wat een belevenis!

Hoe het tegenwoordig staat met turbo's in sportieve auto's, weten we bijvoorbeeld van de Audi RS3 en Mercedes-AMG A45 S. Vooral bij die tweede is het indrukwekkend wat er voor vermogen per cilinder bereikt wordt. Tijd om eens te kijken wat lekkerder bevalt, een brullende vijfcilinder of een vierpitter die ontzettend hard werkt.

Uiteraard gaan we ook even wat dieper in op de techniek van de turbo. Onze eigen Cornelis Kit kan natuurlijk fantastisch uitleggen hoe het werkt en wat de voor- en nadelen zijn. Verder besteden we aandacht aan onderbelichte of simpelweg vergeten auto's die een turbo hadden en gaan we op zoek naar occasions met turbo voor een bescheiden beurs.

Een merk dat sinds kort nogal een bijzondere namenstrategie hanteert als het aankomt op turbo's, is Porsche. Zodoende heeft het een model dat twee turbo's heeft maar waar de aanduiding 'turbo' niet op te vinden is, maar is er ook eentje die geen turbo's heeft en die toch 'turbo' heet. Hoe zit dat? We zetten ze naast elkaar.

Met gelijkgestemden lekker ouwehoeren over auto’s is soms het mooiste wat er is. Dat was dan ook precies de insteek van ons ‘rondetafelgesprek’, waarbij gespreksleider Michiel Willebrands zijn collega’s Stéphan Vermeulen, Marco Gorter en Cornelis Kit confronteert met zeven stellingen die betrekking hebben op het fenomeen ‘turbo’. Zitten de heren een beetje op één lijn of komen er onverwachte meningen op tafel?

Tenslotte tref je natuurlijk ook de bekende occasionrubrieken weer. In Klokje Rond hebben we deze week ook een sportieve gast; een Volkswagen Golf GTI uit 2009 met maar liefst 330.000 km op de klok. Meestal hebben GTI's geen rustig leven achter de rug, dus we zijn natuurlijk razend nieuwsgierig hoe het met dit exemplaar gesteld is. Op de rollenbank is het tijd voor weer eens wat onvervalste dieselkracht, dit keer in de vorm van een op het oog best brave BMW 3-serie. Onder zijn kap schuilt een zescilinder die van huis uit al niet bepaald amechtig is, maar door zijn eigenaar ook nog eens van wat extra kracht werd voorzien.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.