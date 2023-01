Dit lees je in AutoWeek 1

Nieuw jaar, nieuwe AutoWeek! Nummer 1 is vanaf woensdag in de winkel te koop of je kunt 'm deze week in je brievenbus krijgen. We trappen het nieuwe jaar af met dikke dieselstationwagens, frisse SUV's, een lekker potente Volvo C30 en een heuse Peugeot 406 Coupé.

Net als zijn voorganger Kadjar staat de splinternieuwe Renault Austral op het platform van de Nissan Qashqai. Voor de rest daarentegen is de middenklasse-SUV op en top Renault, inclusief de eigenzinnige aandrijflijn. De frisse Fransman mag zich bewijzen tegen de populaire Hyundai Tucson.

Na een voorzichtig begin met de elektrische ZS, een paar jaar geleden, zien we het aanbod van MG langzaam groeien. Zo is er nu de stationwagen MG 5 en met de MG 4 is er een hatchback die de strijd aanbindt met de Volkswagen ID.3. Is de lage prijs de enige reden om voor de MG te kiezen? Marc Klaver gaat met de MG 4 op pad om daar achter te komen.

Na bijna vier productie glijdt de Audi E-Tron in zijn midlife crisis en is het tijd voor een verjongingskuur. Die gaat in dit geval gepaard met een nieuwe typeaanduiding. Vanaf nu heet de forse EV uit Ingolstadt Q8 e-tron en kan hij met zijn grotere accucapaciteit weer een paar jaar mee, terwijl volgend jaar een concurrent uit eigen huis zijn entree maakt.

Even genoeg van al dat elektrische nieuws? Dan spreekt de occasiondubbeltest van deze week je waarschijnlijk wel aan. Je zag ze bovenaan de pagina al even: de BMW 530d Touring en Audi A6 Avant 3.0 TDI. Een beetje verzot op auto’s en autorijden moet je wel zijn om in een van deze twee occasions te stappen, gezien de stevige vaste en variabele lasten. Daar staat een rijkelijke beloning tegenover want veel fijner dan dit gaat reizen niet worden. Grote koets, zalige zetels en in beide gevallen een juweel van een zescilinder diesel met automatische transmissie.

Meer zescilinders? Jazeker. In Klokje Rond hebben we weer eens de prachtige Peugeot 406 Coupé te gast en deze keer eentje met V6. Eigenaar Jim Laros deed hem ooit weg, maar had daar spijt van. Hij zag zijn Franse coupé vervolgens een jaar lang wegkwijnen bij een autobedrijf en kocht hem terug! Hoe is de auto eraan toe en hoe gaat het verder? Dit verhaal krijgt in elk geval een verrassende wending…

Ten slotte is hebben we een gast in Op de Rollenbak die we wel kunnen waarderen: de Volvo C30. Wat ons betreft een klassieker van de toekomst. Al helemaal met de vijfcilinder turbomotor én in deze kleurstelling is het een snoepje. Daarvan is eigenaar Martin Reuselaars zich zeer bewust. Hij is diep gegaan voor zijn Volvo. Het is een verhaal over ware autoliefde, ongeacht het resultaat van de rollenbankmeting.

Dat en meer lees je in AutoWeek 1, die vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.