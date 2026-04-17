Genesis is eindelijk in Nederland. Sterker nog: de eerste Europese Genesis-dealer is gevestigd in Almere. De Genesis GV60, Electrified GV70 Electrified en Electrified GV80 zijn de eerste modellen die naar Nederland komen. Daarvan kan AutoWeek je alle prijzen vertellen.

Eerder konden we je al de vanafprijzen van de elektrische Genesis GV60, Electrified GV70 en Electrified G80 melden. Ditmaal hebben we de prijzen van alle versies te pakken. We beginnen bij de kleinste, goedkoopste en dus de meest relevante voor de Nederlandse markt: de Genesis GV60.

Genesis GV60

De Genesis GV60 is een 4,55 meter lange elektrische cross-over met een vrij markant uiterlijk. Hij heeft afgeronde vormen, een hoge achterpartij en een relatief sterk aflopende daklijn. De vanafprijs van de Genesis GV60 bedraagt €49.990. Voor dat geld krijg je de Pure-uitvoering met een 229 pk en 350 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft en die gevoed wordt door een 84 kWh accu. Die kun je met 240 kW DC-laden en een volle accu is goed voor een bereik van 561 kilometer. De 0-100-sprint duurt 7,8 seconden, zijn topsnelheid bedraagt 185 km/h.

Een trede hoger staat de Genesis GV60 Premium. Die heeft een 218 pk sterke elektromotor achter en een 100 pk sterk exemplaar op de vooras. Het systeemvermogen van deze versie met vierwielaandrijving: 318 pk en 605 Nm. Je snelt er vanuit stilstand in 5,5 seconden mee naar een snelheid van 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 200 km/h. De actieradius van deze variant meldt Hyundai niet. De prijs wel: €62.700.

De voorlopig duurste GV60 heet Luxury en heeft zowel voor als achter een 245 pk sterke elektromotor. Dat levert de Genesis GV60 Luxury een systeemvermogen op van 490 pk en 700 Nm. Net als elke andere GV60 heeft deze variant de 84 kWh accu. Daar perst hij 501 kilometer uit. Op termijn komt ook de GV60 Magma met 650 pk en 447 kilometer bereik onze kant op.

Genesis Electrified GV70

Waar de GV60 in de basis als EV is ontworpen en alleen met elektrische aandrijflijnen wordt geleverd, zijn de Electrified GV70 en Electrified G80 op hun beurt elektrische versies van modellen die er ook met verbrandingsmotoren zijn. De Electrified GV70 is Genesis' concurrent voor auto's als de BMW iX3 en Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie. Hij is 4,72 meter lang en komt net als de GV60 direct in drie smaken: Pure, Premium en Luxury. De instapper kost €65.400. Voor de Premium en Luxury betaal je achtereenvolgens €69.300 en €74.200.

Wat aandrijflijnen betreft is de elektrische GV70 een stuk overzichtelijker dan de GV60. Ongeacht de gekozen uitvoering, krijg je zowel voor als achter een 245 pk sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 490 pk en 700 Nm. In de bodem zit een 84 kWh accu die je met 240 kW weer vol kunt jagen met verse stroom. De actieradius: 479 kilometer. Rap is de GV70 ook. Je snelt er vanuit stilstand in 4,4 seconden mee naar een snelheid van 100 km/h.

Genesis Electrified G80

De Electrified G80 is het wapen waarmee Genesis auto's als de Mercedes-Benz EQE, BMW i5, Audi A6 e-tron en de nieuwe Lexus ES wil jennen. De 5,14 meter lange sedan is er als Premium vanaf €74.200 en kost als Luxury €78.300. Ongeacht de uitvoering krijg je voor en achter een 185 pk sterke elektromotor, samen zijn ze goed voor 371 pk. De accu is 87,2 kWh groot en maakt een bereik mogelijk van 570 kilometer. In 5,1 seconden bereik je vanuit stilstand de 100 km/h.