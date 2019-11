Dit kost de vernieuwde Toyota C-HR

Terwijl wij in Portugal onze eerste meters maken met de vernieuwde Toyota C-HR maakt Toyota bekend wat de auto moet kosten. Met name de prijs van de nieuwe High Power Hybrid-versie is interessant

Die High Power Hybrid is namelijk het grootste nieuws bij de vernieuwde C-HR, die op de kop af drie jaar na het verschijnen van het origineel een prijs krijgt. Om je geduld zoveel mogelijk op de proef te stellen, beginnen we evengoed met de prijzen van de motorversies die we al kenden.

De instapper is nog altijd de 1.2T, die in ons land en wereldwijd een behoorlijk marginale rol speelt in de C-HR-verkopen. Die handgeschakelde benzineversie is er vanaf €28.295 in Active-trim. Die basisversie biedt onder meer klimaatregeling met twee zones, Toyota’s Safety Sense-systeem met adaptieve cruisecontrol en een multimediasysteem met Android Auto en Apple CarPlay. Ook nieuw is het feit dat ledverlichting nu standaard is, al gaat het bij de Active niet om de uitgebreide variant die op de persbeelden te zien is.

De 1.2T is er alleen als Active of Dynamic, waarbij die laatste voor €30.495 onder meer 18-inch lichtmetaal biedt. Hybride C-HR rijden kan vanaf €30.995, want dat is wat Toyota voor de 1.8 Hybrid in Active-trim vraagt. De prijsstijging is daarmee minimaal, want tot nu toe stond deze uitvoering voor €30.795 te boek. De 1.8 Hybrid is er behalve als Active en Dynamic ook als First Edition, Executive en Bi-Tone. De First Edition komt volgens Toyota met een voordeel van €1.000 en beschikt onder meer over wat extra veiligheidshulpjes en JBL-audio.

De echte voordeelknaller lijkt vooralsnog echter de eerdergenoemde High Power Hybrid. Toyota vraagt voor die 184 pk sterke tweeliter namelijk tot en met maart 2020 slechts €995 meer voor de 122 pk sterke 1.8 aan. Klein addertje onder het gras is wel dat deze motorversie er niet als Active is, waardoor de vanafprijs van €34.190 alsnog aanzienlijk hoger ligt dan bij de reguliere hybride. De duurste C-HR is vooralsnog de 2.0 in Launch Edition-trim, die voor €38.990 onder meer standaard in de introductiekleur Fusion Orange wordt gehuld.

Door de introductie van de nieuwe hybride-kracht dringt de vergelijking met de gelijk gemotoriseerde Corolla zich op. Als hatchback in basistrim kost de krachtigste Corolla €33.345, waarmee hij net onder de C-HR blijft. De uitvoeringen zijn uiteraard niet één op één vergelijkbaar. Het motorvermogen is dat overigens wel, hoewel de specificaties anders doen vermoeden. Dat Toyota voor de Corolla 180 pk opgeeft en voor de C-HR 184 pk komt volgens het merk doordat de laatstgenoemde in Europa is gemeten. Doordat er hier op benzine met octaangetal 95 wordt gereden en in Japan 90 octaan als standaard wordt gehanteerd, is dit verschil ontstaan.