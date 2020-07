Dít kost de vernieuwde Mercedes-Benz E-klasse

Tijdens wat de Autosalon van Genève had moeten zijn, stelde Mercedes-Benz begin maart de gefacelifte E-klasse Limousine en Estate aan de wereld voor. Niet veel later gingen ook de E-klasse Coupé en diens opengewerkte Cabrio-broer onder het mes. Aan de zijspiegels van de Limousine en Estate heeft Mercedes-Benz nu de eerste prijslabels gehangen.

Diesel

De vanafprijs van de vernieuwde E-klasse is vastgesteld op €59.735. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van de E-klasse Limousine als 200d overhandigd, de instapdiesel met 150 pk en 360 Nm sterke 2.0 viercilinder onder de kap. De E-klasse Estate kost als 200d €63.536. Voor meer dieselkracht zorgt de 194 pk en 400 Nm sterke 220d, een motorversie die vanaf €65.190 in de neus van de E Limousine en vanaf €69.194 onder de kap van de E Estate ligt. Deze aandrijflijn is ook in combinatie met 4Matic-vierwielaandrijving te krijgen. Reken voor de Limousine en Estate dan op prijskaartjes van respectievelijk €68.184 en €71.375. De E-klasse All Terrain, de opgehoogde en opgeruigde variant van de Estate, is eveneens met deze dieselmotor te krijgen en kost €77.076. De voorlopige dieseltopper is de 330 pk en 700 Nm sterke zes-in-lijn die het label 400d draagt. De prijzen van deze motorversie liggen voor de Limousine, Estate en All-Terrain achtereenvolgens op €95.392, €98.984 en €108.857.

Benzine

Natuurlijk is de vernieuwde E-klasse ook gewoon met benzinemotoren te krijgen. De instapper is de 197 pk en 320 Nm sterke viercilinder, de E200. De E-klasse Limousine en Estate kosten met deze machine €60.291 en €64.101. Liever 4Matic-vierwielaandrijving? Kan ook, al ben je voor de twee carrosserievarianten van de E-klasse in dat geval €64.013 en €66.376 kwijt. Dezelfde viercilinder is er ook als 258 pk en 370 Nm sterke 300. De E-klasse Limousine kost met dat hart €68.118, de Estate €71.928. Dat er op benzinevlak een hoop te kiezen valt, blijkt wel uit het feit dat er ook nog eens een 367 pk en 500 Nm sterke E450 met een 3.0 zes-in-lijn op de menukaart van de vernieuwde E-klasse staat. Die krachtcentrale ligt vanaf €85.816 in de E Limousine en vanaf €90.034 in de E Estate. Dit is vooralsnog de enige benzinemotor die ook verkrijgbaar is in de avontuurlijker ingestelde E-klasse All-Terrain (€97.201). Mercedes-Benz maakt van de gelegenheid gebruik om direct ook de subtopper van een prijskaartje te voorzien: de E53 4Matic. Deze 'milde AMG' heeft een 435 pk en 520 Nm sterke variant van dezelfde zes-in-lijn als de 450 onder de kap. De Limousine en Estate kosten als E53 4Matic respectievelijk €119.248 en €123.058. De vanafprijs van de absolute AMG-topper, de 63 AMG, wordt later vrijgegeven. Hetzelfde geldt voor de prijzen van de vernieuwde E-klasse Coupé en Cabriolet.