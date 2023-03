Dit kost de vernieuwde Mazda 2

Mazda maakt bekend wat de vernieuwde Mazda 2 in ons land moet kosten. Hij is iets duurder dan de versie van voor de facelift, maar in vergelijking met veel concurrenten inmiddels behoorlijk voordelig.

De vernieuwde Mazda 2 is anders dan bij veel andere Mazda-vernieuwingsrondes makkelijk te onderscheiden van zijn directe voorganger. Mazda geeft hem afhankelijk van de uitvoering namelijk een opvallende, in carrosseriekleur afgewerkte grille en vaak ook bijzonder ingekleurde wieldoppen mee. Doppen ja, en daarmee zijn de meest in het oog springende wijzigingen feitelijk voor de voordeliger uitvoeringen. Op motorengebied hebben we het vandaag makkelijk, want de Mazda 2 is er (los van de totaal andere Mazda 2 Hybrid althans) alleen met een 90 pk sterke 1.5. Wel is er optioneel een automaat beschikbaar, die €3.000 extra kost. Met dat in gedachten, beperken we ons vanaf nu tot de prijzen van de handgeschakelde versie.

De vernieuwde Mazda 2 is er vanaf €21.290. Voor dat geld staat de Centre-Line (foto 1) klaar, herkenbaar aan die grotendeels in carrosseriekleur gespoten ‘grille’ en dito wieldop-afwerking. Let op: dit geldt voor de optionele kleuren. Alleen bij basiskleur Arctic White is de grille zwart, terwijl de wieldoppen hier ‘gewoon’ in zilverkleur zijn afgewerkt.

Voor die dik 21 mille biedt Mazda meteen een heel behoorlijke standaarduitrusting. Iedere Mazda 2 krijgt bijvoorbeeld ledkoplampen met koplampsproeiers (!), vier elektrische ramen, Apple Carplay en Android Auto, airco, cruise control en vier elektrische ramen mee. Climate control en stoelverwarming zijn optioneel verkrijgbaar, in een pakket dat €1.500 kost. Voor €22.790 staat er dan een behoorlijk complete auto en dat is in vergelijking met veel concurrenten simpelweg gunstig. Een Opel Corsa kost bijvoorbeeld minimaal – zonder opties dus - €23.349, een 208 €24.050. Ford vraagt voor een Fiesta minstens €26.245 en Volkswagen maakt het helemaal bont: een Volkswagen Polo heb je niet voor minder dan €26.890.

Wie meer luxe wil bij Mazda, kan upgraden naar een Exclusive-Line (€25.290, foto 2), een Homura (€24.290, foto 3) of een Homura Aka (€26.290, foto 4). De Exclusive-Line biedt met climate control, stoel- en stuurverwarming, lichtmetaal, keyless entry en een rijstrookhulp meer comfort en is optioneel uit te rusten met onder meer adaptieve cruise control. De Homura is wat voordeliger en heeft juist een wat sportievere aankleding, met een gaasgrille en zwart lichtmetaal. Wie de luxe van de Exclusive-Line en de sportiviteit van de Homura wil combineren, komt bij de Homura Aka uit.

De Mazda 2 is natuurlijk niet alleen te koop, maar ook verkrijgbaar via Private Lease. Mazda biedt dat aan vanaf €369 per maand. Of dat een goede aanbieding is, is natuurlijk altijd te controleren in de AutoWeek Private Leasevergelijker.