Dit kost de nieuwe Kia Niro, elektrisch vanaf €39.795

De nieuwe Kia Niro staat te trappelen om de titel 'Best verkochte auto van Nederland' te verdedigen. We weten nu ook wat de vorig jaar gepresenteerde nieuwe Kia Niro moet kosten.

Nieuwe Niro als hybride, plug-in hybride én als EV

Vanafprijs elektrische Niro EV onder de 40 mille

Vanaf derde kwartaal in Nederland

Kia slaat met de tweede generatie Niro wat design betreft een compleet nieuwe weg in. Aan het concept van de cross-over wordt niet gerommeld en dat betekent dat ook de nieuwe Niro beschikbaar komt als hybride, als plug-in hybride en met een geheel elektrische aandrijflijn. De vanafprijs van de Niro is vastgesteld op €31.995.

De vanafprijs van €31.995 geldt voor de Kia Niro HEV, de hybride variant die in dat geval is uitgevoerd als ComfortLine. De Niro HEV is ook te krijgen als Dynamic Line, DynamicPlusLine en als tijdelijk beschikbare Launch Edition. De plug-in hybride Niro is er vanaf €38.995 en is beschikbaar vanaf uitvoeringsniveau DynamicLine. De momenteel meest interessante versie is natuurlijk de volledig elektrische variant, een auto die voortaan Niro EV en niet meer e-Niro heet!

De volledig elektrische Kia Niro EV heeft een vanafprijs van €39.795. Net als bij de hybride Niro HEV geldt die vanafprijs voor de ComfortLine-uitvoering. De elektrische Niro EV is er ook als DynamicLine, DynamicPlusLine en als Executive Line.

Specificaties

Nu we het toch over de Niro EV hebben, gelijk de specificaties. De elektrische Kia Niro EV is er in tegenstelling tot zijn voorganger vooralsnog met één formaat accupakket. De elektrische longinhoud van de Niro EV bedraagt 64,8 kWh en levert de auto een WLTP-actieradius op van 463 kilometer. De Niro EV heeft een 218 pk en 254 Nm sterke elektromotor die de elektrische cross-over in 7,8 seconden aan een snelheid van 100 km/h helpt. Z'n topsnelheid: 167 km/h. Een 3-fase boordlader is standaard. Aan een snellader is de batterij in 43 minuten van 10 tot 80 procent van zijn kunnen vol te pompen met stroom. De elektrische Niro heeft een verwacht maximum trekgewicht van 750 kilo.

De Kia Niro HEV is de hybride versie met een 1.6 GDi onder de kap die bijval krijgt van een 44 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 141 pk en 265 Nm. Schakelen gaat met een DCT-automaat met zes verzetten. In 10,4 seconden bereik je er de 100 km/h mee. De topsnelheid bedraagt 165 km/h.

De plug-in hybride Niro PHEV heeft tevens een 1.6 GDi, maar heeft een veel sterkere 84 pk sterkere elektromotor dan de Hybrid. Het systeemvermogen van de Niro PHEV bedraagt 183 pk en 265 Nm. Met een 0-100-sprint in 9,6 seconden is de stekkerversie iets rapper dan de Niro HEV. Z'n topsnelheid is met 168 km/h vergelijkbaar. De Niro PHEV heeft een 11,1 kWh accu waar je afhankelijk van de gekozen versie 57 tot 60 kilometer elektrisch mee kunt rijden.

Prijzen

De nieuwe Kia Niro komt zoals het er nu naar uitziet in het derde kwartaal van dit jaar naar Nederland. De volledige prijslijst ziet er als volgt uit: