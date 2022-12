Dit kost de Mercedes-AMG C43 4Matic

De Mercedes-AMG C63 S E Performance is met afstand de sterkste C-klasse ooit. Die plug-in hybride topversie van Mercedes-AMG schopt het tot een systeemvermogen van maar liefst 680 pk en 1.020 Nm koppel. Een Nederlands prijskaartje van die knalharde AMG-versie hebben we nog niet, maar wel kunnen we je alvast vertellen wat de Mercedes-AMG C43 4Matic moet kosten. Dat is feitelijk de subtopper, maar tot de C63 S E Performance daadwerkelijk in Nederland te koop is, is het de tijdelijke topversie.

De Mercedes-AMG C43 4Matic heeft een mild-hybride 2.0 onder de kap, een machine die ook in de SL43 ligt. Het is geen 3.0 V6 meer zoals in de vorige C43 AMG, maar een viercilinder. Waar die zescilinder het in de vorige C43 4Matic tot 390 pk en 520 Nm schopte, wekt de hitsige viercilinder nu met elektronisch aangestuurde turbo's 408 pk en 500 Nm op. Daarmee sprint de Mercedes-AMG C43 4Matic in 4,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 250 km/h en wie €3.025 bijbetaalt kan die laten verhogen tot 265 km/h.

Mercedes-Benz vraagt minimaal €110.560 voor de C43 4Matic. Dat bedrag is overigens voor de C-klasse sedan, de prijs van de C43 4Matic Estate bedraagt €113.356. De C43 AMG is onder meer aan te kleden met het AMG Night-pakket, waar onder meer een in het zwart uitgevoerde grille en zwarte type-aanduidingen bij horen. Het Premium-pakket dat onder meer een 360-graden-camera, MBUX-navigatie premium, stoelverwarming, Digital Light en stoelverwarming omvat, is standaard. Het Premium Plus-pakket, dat bijvoorbeeld een glazen schuif-/kanteldak, een uitgebreid audiosysteem van Burmester, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie (links) en een head-up display omvat, kost € 3.025 extra. Het AMG Dynamic Plus-pakket met rode remklauwen, actieve motorsteunen en een AMG-sportstuur, kost €2.420 extra.