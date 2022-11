Dit kost de Lexus LS met nieuw infotainment

De huidige Lexus LS verscheen in 2017. In 2020 volgde een vrij uitgebreide facelift, met onder meer nieuwe koplampen en een anders ingedeelde voorbumper. De markant gelijnde limousine kreeg toen ook al een vernieuwd infotianmentsysteem met een nieuw touchscreen. Dat werd gewaardeerd, want in het oorspronkelijke model was bediening uitsluitend mogelijk via het in de praktijk behoorlijk irritante touchpad. Dat touchpad verdwijnt nu helemaal, terwijl het nog altijd forse touchscreen toegang biedt tot een nieuwe, strakkere en modernere infotainment-omgeving.

De aldus bijgewerkte LS kost zoals eerder aangekondigd minimaal zo’n 140 mille. Om precies te zijn gaat het om €140.750, waarvoor de auto als hybride LS 500h Luxury Line klaarstaat. De vanafprijs ligt hiermee wat hoger dan bij de veelal plug-in hybride concurrentie, al is de uitrusting ook rianter dan bij de alternatieven. Lexus monteert bijvoorbeeld standaard een schuifdak, een 28-voudig verstelbare bestuurdersstoel, stoelverwarming én ventilatie en stuurwielverwarming. De versie met vierwielaandrijving, die toepasselijk LS 500h AWD heet, kost als Luxury Line €155.750.

Wie liever een wat sportiever aangeklede LS heeft, is minimaal €145.595 kwijt voor een F-Sport. Met AWD komt dat op €160.595. Nog meer luxe is er in de vorm van de Executive line. Die is er alleen met vierwielaandrijving en kost dan €168.495. Topmodel President Line is er eveneens alleen als AWD. Deze auto heeft onder meer standaard het fenomenale Mark Levinson-audiosysteem, nog uitgebreidere voor- en achterstoelen en zonneschermen achterin. De prijs van al dat moois: €186.595.