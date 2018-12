Dít kost de Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover vraagt minstens € 55.000 voor de nieuwe Range Rover Evoque. Voor dat bedrag krijg je de 150 pk sterke D150 afgeleverd, een Evoque met 150 pk sterke 2,0-liter grote viercilinder diesel in de neus. De Evoque is voorwielaangedreven en gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Let wel: deze komt in de zomer van volgend jaar pas beschikbaar. Liever die motorversie met vierwielaandrijving en een automaat? Reserveer dan een bedrag van € 62.950. Een stap boven de D150 staat de D180, een 180 pk sterke variant van dezelfde 2.0 die altijd gekoppeld is aan een automaat en over vierwielaandrijving beschikt. Land Rover vraagt er minstens € 66.050 voor. De krachtigste diesel is de D250, een versie met een van twee turbo's voorziene 2.0 viercilinder onder de kap die net als de hierboven omschreven modellen vierwielaandrijving en een automaat heeft. Z'n vanafprijs: € 74.700.

Natuurlijk staan er ook benzinemotoren op de bestellijst. Land Rover levert drie vermogensvarianten van de geblazen 2.0 viercilinder die allen over de automatische transmissie en vierwielaandrijving beschikken: de P200, P250 en P300. Die eerste is, z'n naam geeft het al aan, 200 pk sterk en moet minstens € 65.000 opbrengen. De P250 (249 pk) en P300 (300 pk) kosten respectievelijk € 70.650 en € 79.450. Alle bovenstaande prijzen gelden voor de basisuitvoering. Land Rover levert de Evoque verder als S, SE, HSE, R-Dynamic, R-Dynamic S, R-Dynamic SE en als R-Dynamic HSE. Bestellen kan per direct.