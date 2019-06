Dit kost de Kia e-Soul

Kia vraagt minimaal € 42.995 voor de e-Soul die voor dat bedrag is uitgevoerd als DynamicLine. Voor dat geld krijg je een volledig elektrische Soul met een 64 kWh groot accupakket. Daarmee moet je een via de WLTP-methode vastgestelde actieradius van 452 kilometer moeten kunnen halen. De e-Soul wordt aangedreven door een 204 pk en 395 Nm sterke elektromotor. Voor topversie ExecutiveLine vraagt Kia € 44.995 en daarmee valt ook het volledige bedrag van die topversie in de categorie van 4 procent bijtelling.

Een snel vergelijk: de Nissan Leaf 62 kWh is 217 pk sterk en heeft een bereik (WLTP) van 385 kilometer. Nissan vraagt minimaal € 45.850 voor die versie. De e-Soul heeft in de vorm van de e-Niro overigens ook een concurrent uit eigen huis. Die EV is met dezelfde aandrijflijn als de e-Soul (65 kWh, 204 pk) goed voor een actieradius van 455 kilometer en kostte bij zijn introductie vorig jaar € 42.510. Die e-Niro komt eind dit jaar ook beschikbaar met een kleiner 39,2 kWh groot accupakket. In dat geval is de elektromotor 136 pk en 395 Nm sterk en ligt de actieradius op 289 kilometer.

Op de internationale leveringslijst van de e-Soul staat overigens ook een variant met het 39,2 kWh grote accupakket. Deze smaak heeft een 136 pk en 395 Nm sterke elektromotor en zou 277 kilometer ver moeten kunnen komen. Of die variant ook naar Nederland komt, is nog niet bekend. Wel weten we dat de Nederlandse e-Souls standaard een 10,25 kWh groot digitaal display in het interieur hebben, een unit die bij een volledig nieuw infotainmentsysteem hoort. De ExecutiveLine krijgt daarbij ook de beschikking over een head-updisplay. De bagageruimte van deze derde Soul meet een verre van misselijke 674 liter, bijna 142 liter meer dan die van de uitgaande Soul.

Bestellen kan per direct. Wel moet je even geduld hebben, de eerste exemplaren worden namelijk pas in januari volgend jaar geleverd. Wel is het maken van een proefrit vanaf eind deze maand al mogelijk. De Soul met reguliere benzinemotoren komt niet naar Nederland.