Prijzen Hyundai Ioniq 6: goedkoper dan Ioniq 5

De elektrische Hyundai Ioniq 6 was al als First Edition te bestellen, maar nu heeft Hyundai alle prijzen van zijn elektrische nieuwkomer vrijgegeven. De Hyundai Ioniq 6 is goedkoper dan de Ioniq 5 en heeft ook een motorversie die de Ioniq 5 niet heeft.

Highlights

Vanaf €45.895, goedkoper dan Ioniq 5

Vanaf 151 pk, 58 kWh en achterwielaandrijving...

...tot 229 pk en 325 pk met vierwielaandrijving en 77,4 kWh

Riant uitgerust

De Hyundai Ioniq 6 is na de Ioniq 5 de tweede in de basis als EV ontwikkelde auto van Hyundai. De elektrische sedan had was al als First Edition te bestellen en kostte in die vorm bijna €63.000. Hyundai heeft nu de prijzen van de reguliere uitvoeringen vrijgegeven. Wat blijkt? De Hyundai Ioniq 6 is goedkoper dan de Ioniq 5!

De Hyundai Ioniq 6 heeft een vanafprijs van €45.895 en daarmee is hij goedkoper dan de Ioniq 5 die minstens €48.295 kost. De instapprijs van de Ioniq 6 geldt overigens voor een motorversie die de Ioniq 5 níet heeft. De goedkoopste Hyundai Ioniq 6 heeft namelijk geen 170 pk sterke elektromotor op de achteras zoals de instap-Ioniq 5, maar een 151 pk sterk exemplaar. Het accupakket is met 53 kWh echter wel gelijk. De 151 pk sterke Hyundai Ioniq 6 met 53 kWh accu komt op een volle lading tot 429 kilometer ver.

De overige elektrische aandrijflijnen waarmee de Hyundai Ioniq 6 leverbaar is, komen wél overeen met die van de Hyundai Ioniq 5. Dat betekent dat ook de Ioniq 6 er met 77,4 kWh accu is en met dat pakket zowel met voor- als met vierwielaandrijving is te krijgen. De achterwielaangedreven variant heeft een 229 pk en 350 Nm sterke elektromotor, de versie met vierwielaandrijving schopt het dankzij twee elektromotoren tot 325 pk en 605 Nm.

Actieradius Hyundai Ioniq 6

De Hyundai Ioniq 6 met 77,4 kWh accu en achterwielaandrijving heeft op 18-inch lichtmetaal een actieradius van maar liefst 614 kilometer. Zet je hem op de optionele 20-inch wielen, dan moet je genoegen nemen met een alsnog heel behoorlijke 545 kilometer. De Ioniq 6 met 77,4 kWh en vierwielaandrijving komt op 18-inch wielen tot 583 kilometer ver. Zet je deze motorversie op 20-inch lichtmetaal, dan bedraagt de actieradius 519 kilometer.

De Hyundai Ioniq 5 met de grootste actieradius is de achterwielaangedreven smaak met 77,4 kWh accu. Die komt tot 507 kilometer ver. De Hyundai Ioniq 6 in diezelfde configuratie komt dus 107 kilometer verder op een volle lading stroom.

Trap je de 151 pk sterke Hyundai Ioniq 5 met 53 kWh accu op zijn staat, dan zoem je er in 8,8 seconden mee naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 185 km/h. De 229 pk sterke achterwielaangedreven versie met 77,4 kWh accu is met een 0-100-tijd van 7,4 seconden sneller, maar uiteraard niet zo rap als de 325 pk sterke variant die hetzelfde klusje in 5,1 tellen klaart.

Prijzen Hyundai Ioniq 6

Ga je voor de Hyundai Ioniq 6 met 77,4 kWh accu en achterwielaandrijving, dan ben je voor de Style-uitvoering €50.895 kwijt. De Hyundai Ioniq 5 kost in diezelfde configuratie en dus in dezelfde uitvoering €51.895. Duizend euro meer dus. De Hyundai Ioniq 6 met 77,4 kWh aan elektrische longinhoud en vierwielaandrijving is er vanaf uitrustingsniveau Connect en kost dan €59.395. De Hyundai Ioniq 5 is in exact dezelfde configuratie met een prijs van €59.995 enkele honderden euro's duurder.

Prijslijst Hyundai Ioniq 6

Accu Vermogen Aandrijving Actieradius Uitvoering Prijs 53 kWh 151 pk, 350 Nm Achter 429 kilometer Style € 45.895 53 kWh 151 pk, 350 Nm Achter 429 kilometer Connect € 50.395 77,4 kWh 229 pk, 350 Nm Achter 545-614 kilometer Style € 50.895 77,4 kWh 229 pk, 350 Nm Achter 545-614 kilometer Connect € 55.395 77,4 kWh 229 pk, 350 Nm Achter 545-614 kilometer Lounge € 58.895 77,4 kWh 325 pk, 605 Nm Voor+achter 519-583 kilometer Connect € 59.395 77,4 kWh 325 pk, 605 Nm Voor+achter 519-583 kilometer Lounge € 62.895

Uitrusting

Standaarduitvoering Style heeft een 11 kW 3-faseboordlader, een 12,3-inch groot infotainmentscherm, een digitaal instrumentarium en biedt (bedrade) Apple CarPlay en Android Auto-connectiviteit. 18-inch lichtmetaal is standaard, hetzelfde geldt voor zaken als verwarmbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera, cruise control met Stop & Go-functie en Highway Driving Assist waarmee je op de snelweg semi-autonoom een weg door het verkeer kunt banen. V2L-technologie (Vehicle 2 Load) waarmee je andere elektrische apparaten kunt opladen is optioneel.

De Connect-uitvoering voegt aan bovenstaande zaken toe als een uitgebreid head-up display, sfeerverlivhting, V2L-techniek, een uitgebreide versie van Highway Driving Assist, een warmtepomp, batterijverwarming, elektrisch verstelbare stoelen voor en achter, een verwarmbaar stuurwiel en privacy glass.

Bovenaan de statusladder staat de Lounge. De Lounge-uitvoering staat op 20-inch lichtmetaal, heeft een uitgebreid audiosyteem van Bose met zeven luidsprekers en biedt onder meer een 360-graden-camera. De Lounge is optioneel te krijgen met kleinere 18-inch wielen voor een grotere actieradius. 20-inch wielen zijn voor de Hyundai Ioniq 6 met 77,4 kWh accu optioneel, maar snoepen dus wel wat actieradius weg. De Lounge heeft net als de overige uitvoeringen in de portieren verzonken handgrepen, al komen die bij deze topuitvoering automatisch naar buiten. Daarbij is de Lounge de enige uitvoering van de Ioniq 6 - net als bij de Ioniq 5 - die je bent de DSM-geheten 'digitale buitenspiegels' kunt krijgen.

Afmetingen en gewichten

De Hyundai Ioniq 6 met 4,86 meter in de lengte en is 1,5 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,95 meter. Die afmetingen maken de Ioniq 6 in totaal 22 centimeter langer en 15 centimeter lager dan de Ioniq 5. De wielbasis van de Ioniq 6 is 5 centimeter korter dan die van de Ioniq 5. Daarnaast is de Ioniq 6 met een wagengewicht van minimaal 1.805 kilo iets zwaarder dan de minstens 1.775 kilo wegende Ioniq 5. De Ioniq 6 met basismotor mag net als de Ioniq 5 tot 750 kilo trekken. Ga je voor de versies met 77,4 kWh accu, dan neemt dat maximum trekgewicht toe tot 1.500 kilo (100 kilo minder dan de Ioniq 5 met 77,4 kWh accu).

Achterin de Hyundai Ioniq 6 kun je 401 liter aan spul kwijt. De Ioniq 5 is ruimer. Afhankelijk van de gekozen motorversie en uitvoering kun je in de Hyundai Ioniq 5 namelijk 499 tot 527 liter meezeulen en met de achterbank plat zelfs tot 1.587 liter.