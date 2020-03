Dít kost de gefacelifte Suzuki Ignis

Eerder deze maand stelde Suzuki de voor de Europese markt bestemde versie van de bijgewerkte Ignis aan de wereld voor, een zeer subtiel gefacelift model dat eerder al in Japan zijn publieksdebuut beleefde. AutoWeek kan nu al de nieuwe prijzen van de opgewaardeerde Suzuki melden.

De vanafprijs van de vernieuwde Ignis ligt op € 16.742. Daarmee wordt de Ignis 1.2 Smart Hybrid uitgevoerd als Comfort, exact 7 euro goedkoper. Liever uitrustingsniveau Select? Ook dan ben je met een prijskaartje van € 18.242 precies 7 euro minder kwijt dan voorheen. Voor de Stijl-uitvoering ben je met met € 19.742 zelfs € 107 voordeliger uit.

De Ignis is ook met automaat te krijgen, maar verliest dan het mild-hybrid deel van zijn aandrijflijn. De Ignis met automaat is niet met basisuitvoering Comfort te combineren, maar is wel beschikbaar als Select en als Stijl. De prijzen liggen op respectievelijk € 20.485 en € 21.985. Hier wel een prijsstijging. De Select is in dit geval € 936 duurder dan voorheen, voor de Stijl ligt de prijsstijging op € 836.

Suzuki biedt de Ignis tot slot aan met All Grip-aandrijving. Deze in Select- en Stijl-trim leverbare versie is voorzien van een handbak en beschikt gewoon over mild-hybridtechniek. De Select wisselt in deze vorm vanaf € 20.492 van eigenaar. Voor de Stijl vraagt Suzuki € 21.992. Daarmee worden ook deze versies duurder, er komt € 743 bovenop de prijs van de Select en € 443 op die van de Stijl.

Facelift

De bijgewerkte Ignis is onder meer te herkennen aan zijn nieuwe voor- en achterbumpers, exemplaren waar nu zilverkleurige skidplates in zijn aangebracht. Daarnaast krijgt de Ignis een nieuwe grille met vier losse elementen. De 1.2 is op detailniveau vernieuwd en de mild-hybridversies hebben een verbeterde hardware. Ledkoplampen en -achterlichtenn zijn standaard.