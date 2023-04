Dit kost de Ferrari 296 GTS in Nederland

De tijd dat Ferrari slechts een klein aantal modellen in zijn aanbod had ligt lang achter ons. Op de Ferrari-menukaart van Kroymans staan de kakelverse Purosangue, de 812 GTS, de SF90 Stradale en SF90 Spider, de F8 Tributo en F8 Spider, de Ferrari Roma en Roma Spider en nog heel even de Portofino M. Vergeten we er dan niet twee? Zeker! Als alternatief voor de F8 Tributo en F8 Spider met achter de voorstoelen gelegen V8 heeft Ferrari namelijk de plug-in hybride 296 GTB en 296 GTS ontwikkeld. Die beresterke plug-ins hebben geen 3.9 biturbo V8, maar een 663 pk sterke 2.9 V6 die samen met een 167 pk sterke elektromotor goed is voor een systeemvermogen van - hou je vast- 830 pk en 740 Nm. Begin 2022 konden we je de prijs van de Ferrari 296 GTB vertellen en nu kan AutoWeek exclusief melden wat je kwijt bent voor de open versie daarvan: de Ferrari 296 GTS.

De Ferrari 296 GTS kost in Nederland op een handjevol euro's na €345.000, Ferrari wil er namelijk minimaal €344.987 voor ontvangen. Daarmee lijkt hij bijna een halve ton duurder dan de 296 GTB die vorig jaar een bedrag van €301.848 op zijn prijskaartje geschreven kreeg. Lijkt, inderdaad. Het prijsverschil blijkt namelijk kleiner. De dichte Ferrari 296 GTB wordt namelijk duurder dan hij was en is voortaan vanaf €324.805 de jouwe. De gemiddelde sterveling begint het ongetwijfeld te duizelen van dergelijke bedragen en prijsverschillen, maar we verwachten dat ze de nachtrust van de doorsnee Ferrari-koper slechts uiterst kortstondig zullen verstoren.

De Ferrari 296 GTS - waarvan de drie letters in zijn modelnaam staan voor Gran Turismo Spider - stampt in 2,9 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h en bereikt in iets meer dan 7,5 tellen al de 200 km/h. Zijn topsnelheid ligt iets boven de 330 km/h. De 7,45 kWh accu levert de Italiaanse spierbundel een elektrisch bereik van tot 25 kilometer op. De GTS is zo'n 100 kilo zwaarder dan de 296 GTB, maar daar krijg je wel een wegklapbaar dakje voor terug dat je kruin tot een snelheid van 45 km/h in 14 seconden toegang verschaft tot een potentiële wervelwind.