Dít kost de Citroën Berlingo

Wie in de markt is voor een nieuwe Berlingo, moet een bedrag van minimaal € 28.620 reserveren. Voor dat geld krijg je een Berlingo met 110 pk sterke 1.2 PureTech afgeleverd. De auto is in dat geval uitgevoerd als Live. Schakelen gaat via een handgeschakelde zesbak. Liever dezelfde Berlingo, maar dan eentje die 4,75 meter lang in plaats van 4,4 meter lang is? Reserveer dan een bedrag van minstens € 30.420. Hoger op de ladder staan de Feel en Shine-versies. Citroën vraagt er minstens € 30.620 (€ 32.420 voor de XL) en € 32.720 (€ 33.520 voor de XL) voor. De PureTech 110 is vooralsnog de enige benzinemotor. In een later stadium komt de 130 pk sterke PureTech-versie beschikbaar.

Dieselen kan met de BlueHDi 100 en met de BlueHDi 130. De 100 pk sterke variant is alleen als 'korte' Feel leverbaar en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De 130 pk sterke BlueHDi is er ook alleen als Feel, maar dan weer alleen in combinatie met de lange XL-Berlingo. Z'n vanafprijs: € 38.970.