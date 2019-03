Dít kost de Audi RS5 Sportback

Audi vraagt minstens € 122.120 voor de RS5 Sportback. Voor dat geld krijg je een auto met een 450 pk sterke 2.9 TFSI onder de kap. Inderdaad, hetzelfde blok dat ook de RS5 Coupé aandrijft. De auto, die een jaar geleden in de Verenigde Staten werd gepresenteerd, is in staat om in 3,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De topsnelheid ligt op 250 km/h.

De RS5 Sportback ligt 0,7 centimeter dichter tegen het asfalt dan zijn reguliere Sportback-broeders. Natuurlijk is een sportonderstel van de partij, al is een versie met adaptieve dempers optioneel. Vanbuiten is dit nieuwe lid van de RS-familie herkenbaar aan de bekende RS-opsmuk: twee enorme uitlaatpijpen, een diffuser, uitbundig spoilerwerk en grote koelopeningen. Bestellen kan per direct. De levering start in het tweede kwartaal van dit jaar.