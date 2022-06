Dit is Zwarte Zaterdag in Frankrijk

Zwarte Zaterdag verwijst in Frankrijk naar de dag van het jaar waarop het wegverkeer het drukst is vanwege de vele mensen die naar hun vakantiebestemming vertrekken. Dit moet je ervan weten.

De verkeersproblemen op Zwarte Zaterdag worden verergerd door de extreme centralisatie van Frankrijk, waarbij Parijs het knooppunt is van het gehele nationale wegennet.

Laatste zaterdag van juli

Deze Zwarte Zaterdag is meestal eind juli, hoewel in 2007 zowel de laatste zaterdag van juli als de eerste zaterdag van augustus worden aangewezen als Zwarte Zaterdag. De zwarte kleur is de kwalificatie waarmee de Franse overheidswebsite Bison Futé een dag aanduidt met extreem dicht (extreem druk) verkeer. De Franse kranten noemen deze dag Samedi Noir, naar de aanduiding van Bison Futé.

In 2022 zijn de Zwarte Zaterdagen voorzien op 8, 23 en 30 juli, en op 6 en 13 augustus. Daarbij wordt op 30 juli in het hele land een zware verkeersdrukte verwacht, op de andere dagen vooral in het zuidoosten.

Van onze partner

Waar ga je naar toe?

Bij bol.com vind je een grote keuze aan navigatie voor de auto die je snel op je bestemming brengen en om files heen leiden.

Autoroute du Soleil is erg druk

De Autoroute du Soleil, de snelweg A6 en A7 naar Zuid-Frankrijk en Spanje, is meestal bijzonder druk. Ook de A9 is berucht. In 2004 was er in totaal meer dan 700 kilometer aan verkeersopstoppingen.

Meestal noemen de Fransen deze dagen les jours de grands départs (dagen van grote vertrekken). In het Nederlands stond dit Franse fenomeen al bekend als Zwarte Zaterdag lang voordat de Fransen de term Samedi Noir aannamen, (letterlijk) Zwarte Zaterdag.

De term Zwarte Zaterdag kan ook verwijzen naar zaterdag 31 juli 1982, toen het ergste verkeersongeval in de Franse geschiedenis plaatsvond. Rond 1.45 uur kwam een ​​touringcar tijdens regenval in druk vakantieverkeer in botsing met personenauto's in de buurt van Beaune. Bij de botsing en de daaropvolgende brand kwamen 53 mensen om het leven, onder wie 46 kinderen. Na deze crash werd een verordening van kracht om het vervoer van groepen kinderen in dit deel van het jaar te verbieden.

Onze adviezen voor Zwarte Zaterdag

Je kunt Zwarte Zaterdag te slim af zijn door er van tevoren rekening mee te houden.

Kies voor een route over de Route Nationale in plaats van de péage. Je rijdt dan door verschillende dorpen, maar vermijdt de grootste files. Je hoeft dan ook geen tol te betalen. Ook de brandstof is goedkoper als je die aan de Route Nationale tankt.

Gebruik een tolbadge om de tol te betalen. Dan kun je gebruik maken van de ‘fast lane’ die wordt gemarkeerd met een ‘t’. Je kunt dan met lage snelheid (30 km/h) of na een korte stop voor de slagboom doorrijden. Vaak zorgen tolstations voor veel oponthoud en files.

Reis in twee dagen met een overnachting. Dat helpt om ontspannen aan te komen. Je hebt bovendien een extra argument om de eerste dag in Frankrijk te starten met een stokbroodje of verse croissant!

Van onze partner

Vergelijk voor je beste reisverzekering

Kijk dan via Independer.nl naar de meest aantrekkelijke verzekering voor je reizen of vakantie. Vergelijk nu voor de scherpste korte- of doorlopende reisverzekering

Vooral met kinderen een opgave

De Zwarte Zaterdag in het verkeer is al een hele klus. Vooral met kinderen kan het helemaal een uitdaging zijn om de reis ontspannen af te leggen. Lees dan zeker de adviezen om met kinderen een lange reis te maken!