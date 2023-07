Dit is waarom Kia het geel van de Picanto niet kan veranderen

De Kia Picanto is al heel lang leverbaar in een wat vreemd ogende kleur geel. Dat Kia die kleur wellicht wel wil, maar niet mag veranderen, heeft alles te maken met de taximarkt in Colombia. Echt waar!

‘Honey Bee’. Dat is de naam van de kleur geel die Kia al jaren en over zeker twee generaties aanbiedt op de Picanto. Het is zonder meer de vrolijkste en meest gewaagde kleur in het aanbod van de Picanto, maar ook een wat opmerkelijke tint. Het is soort vanillevla-achtig, net-niet-knalgele kleur, en daarmee anders dan het signaal-geel dat we bij andere merken sporadisch tegenkomen.

Dat de kleur is zoals hij is, heeft echter een goede reden. Tijdens de introductie van de stevig gefacelifte Kia Picanto fluisterde een vertegenwoordiger van Kia Europa ons toe dat sommige Europese vertegenwoordigers van het merk ‘Honey Bee’ graag zouden willen vervangen door een andere geel, maar dat dit simpelweg niet kan. Waarom dan niet? Wel, in Colombia – alléén in Colombia – wordt de huidige Kia Picanto geleverd als Kia Grand Eko Taxi (foto 4 en 5), een speciaal op de taximarkt gerichte versie. Taxi’s in Colombia zijn altijd geel en dat geldt dus ook voor de Grand Eko Taxi, die uitsluitend in dit typische geel wordt geleverd. Zoals wij allen weten telt in het A-segment elke cent, dus kan Kia het niet verantwoorden om speciaal voor andere markten een andere kleur geel te ontwikkelen. Wie dus in Europa een gele Picanto bestelt, krijgt exact de kleur van een Colombiaanse taxi. En nu we dat weten, vinden we zo’n gele Picanto eigenlijk alleen maar leuker.

Het ‘Grand’ in de naam van de Colombiaanse taxi lijkt overigens te zijn toegevoegd om hem te onderscheiden van de vorige Picanto, die als taxi in Colombia dus ‘Kia Eko Taxi’ heet. Of de gefacelifte Picanto ook weer leverbaar wordt in ‘Honey Bee’? Ongetwijfeld alleen als de Colombiaanse taximarkt hem omarmt.