Dit is MG's nieuwe elektrische roadster

Elektrische auto's zijn er in diverse soorten en maten, maar lang niet elke carrosserievorm valt met een elektrische aandrijflijn te combineren. Het Chinese MG presenteerde met de 5 Electric onlangs de eerste volledig elektrische stationwagen voor de Europese markt en het merk lijkt die pioniersrol wel te bevallen. Begin 2021 toonde MG de Cyberster, een futuristisch ogende concept-car waarmee het merk een sterke hint gaf ooit met een elektrische roadster te komen. AutoWeek kan de patenttekeningen van de productieversie van die elektrische open tweezitter laten zien.

De productieversie van de MG Cyberster - die mogelijk een cijfer als modelnaam krijgt - lijkt in grote lijnen nog behoorlijk op zijn conceptuele voorbode, al is het natuurlijk een designtechnisch minder wilde versie daarvan. De elektrische tweezitter heeft een front met daarin een grote gapende muil en druppelvormige koplampen. Die koplampen waren op de Cyberster nog 'dicht'. De invulling van de bumper lijkt sterk op die van de Cyberster Concept en de neerwaartse lijn die op de flank vanuit de voorschermen naar achteren loopt, blijft behouden. Opvallend is de handgreep van het portier, die is namelijk via een inkeping in de carrosserie te bereiken.

De achterzijde van MG's elektrische roadster is misschien wel het opvallendste deel van de auto. De productieversie van de MG Cyberster lijkt namelijk een stoffen klapdakje te krijgen die in opengeklapte vorm wordt ondergebracht onder een klep. We zien behoorlijk wat lijnen op het achterdek die suggereren dat de kap in de auto verdwijnt, wat natuurlijk een positieve effect op de stroomlijn en dus op het elektrische rijbereik heeft. De achterlichtpartij bestaat uit twee naar buiten toe wijzende pijlen, verticale delen en een over de gehele breedte van de kont lopende ledbalk die de twee afzonderlijke delen met elkaar verbindt. Onderaan de bilpartij een dichte diffuser waarin uitlaatpijpen natuurlijk schitteren door afwezigheid. De laadopening van de MG Cyberster is in het linker achterscherm geplaatst.

Eerlijk is eerlijk: het is natuurlijk geen echte verrassing meer dat de MG Cyberster een productieversie krijgt. MG zette een crowdfundingsactie op om de warm ontvangen Cyberster Concept om een deel van de ontwikkelingskosten van de auto terug te verdienen. Dat geld wist MG binnen te hengelen en kort daarna hintte niemand minder dan de CEO van MG Motor Europe, Matt Lei, ten overstaan van AutoWeek naar 2024 als mogelijk introductiejaar. "Natuurlijk heeft MG de droom om met een dynamische elektrische auto te komen. In 2024 bestaat MG 100 jaar en met de MG5 Electric bewijzen we al dat we actief worden in segmenten waar nog geen fabrikant eerder is geweest. Meer zeggen we nog niet", aldus de topman destijds.

Technische specificaties zijn er nog niet en dus moeten we het doen met de wel erg enthousiaste cijfers die MG de Cyberster meegaf. De Cyberster Concept was op papier in staat tot een 0-100 sprint in minder dan 3 tellen en een elektrisch bereik van 800 kilometer.