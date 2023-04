Mercedes-Benz is deelnemer aan het Ionity-netwerk, maar heeft besloten daarnaast een eigen laadnetwerk over de wereld uit te rollen. We spreken met COO Markus Schäfer over die plannen en de andere speerpunten van Mercedes-Benz voor de komende tijd.

Een eigen laadinfrastructuur, naast het snel groeiende bestaande aanbod. Is dat nodig?

“We zijn niet blind voor de problemen die her en der optreden bij het laden, zoals wachttijden, defecte palen en te weinig ­vermogen. Daarom is onze volgende stap uitbreiding van ons eigen netwerk, wereldwijd. We hebben tweeduizend locaties op het oog in Amerika, Europa en China. In Amerika doen we dat in samenwerking met Chargepoint, een grote speler op de Amerikaanse markt. Daarmee werken we al jaren samen en we zijn aandeelhouder; we kennen elkaar. Een andere partner is MN8, een spin-off van Goldman Sachs. Dat ­bedrijf zit midden in de groene energie met meer dan achthonderd projecten in de VS waarmee het consumenten voorziet van energie en infrastructuur. Met die twee ­investeren we een miljard dollar in het ­opzetten van meer dan vierhonderd locaties met samen 2.500 laadpunten. Daarmee ­beginnen we nog dit jaar en in 2027 moet het klaar zijn. Bij de keuzes van de locatie houden we rekening met de kennis van onze dealers over waar de meeste klanten zich bevinden.

Behalve dat het gunstige locaties moeten zijn, houden we rekening met aspecten als veiligheid, camerasurveillance en genoeg licht. Waar dat mogelijk is, worden de ­laadpunten ook overdekt. We zijn er verder scherp op dat ze in de buurt komen van eetgelegenheden en sanitaire voorzieningen, waardoor laden een premium en zorgeloze ervaring is. Daar staat Mercedes voor: grote actieradius, heel efficiënt, luxueus, gecombineerd met een hoogwaardige ­laadervaring.”

Wordt het Mercedes only, of gaan jullie net als Tesla ook andere merken verwelkomen?

“Het is een netwerk van Mercedes dat ­openstaat voor iedereen, maar onze ­klanten genieten straks een voorkeursbehandeling. Onze auto’s staan in verbinding met onze laadpunten en wanneer je onderweg bent, berekent de auto de ideale laadpauzes en doet suggesties. Wanneer je die aanneemt, reserveert de auto een tijdstip en laadpunt voor je en hij zal, wanneer je vertraging ­oploopt, die reservering ook actualiseren. Maar omdat we elektrisch rijden in het ­algemeen willen stimuleren, zijn andere merken welkom. Bovendien is het een enorme investering en om die terug te verdienen heb je een zekere bezettingsgraad nodig. Als een laadpunt is gereserveerd, iets wat alleen Mercedes-rijders ­kunnen, gaat de Mercedes voor. Of de prijs per kWh voor Mercedes-klanten straks ­eveneens anders is dan voor vreemd­-merkrijders kan ik nog niet specificeren. Maar er komen in elk geval wel preferente ­prijspakketten.”

Wat voor laders heeft u in petto?

“Het worden uitsluitend snelladers met 350 kW en de mogelijkheid om ze nog ­verder op te voeren, mits de locatie dat ­toestaat (de externe infrastructuur, red.). Wat betreft onze auto’s gaan we beslist voor meer dan 200 kW, dus dat moet het netwerk kunnen leveren. Elk laadstation krijgt ­groene energie, dus we moeten op zoek naar leveranciers daarvan in die regio’s. We beginnen ermee in Noord-Amerika, maar nog dit jaar is Europa aan de beurt voor de eerste locaties en ook in China zijn de voorbereidingen gaande.”