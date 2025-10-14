Dit is het laatste Oostenrijkvignet ooit

Een vignet op de voorruit plakken is voor sommigen irritant, maar voor anderen een waardevol onderdeel van de serie herinneringen die een vakantiereis toch is. Voor Oostenrijk zal het na 2026 voor altijd bij herinneringen blijven, want dit is het laatste fysieke Oostenrijkvignet ooit.

Het snelwegvignet is met name dankzij de Alpenlanden een bekend fenomeen onder Nederlanders, die meer dan misschien wel wie dan ook de neiging hebben om per auto Europa te verkennen. Zwitserland en Oostenrijk maken al sinds jaar en dag dankbaar gebruik van hun positie als populaire wintersportbestemming én doorvoerland voor reizigers naar Italië door snelweggebruik slechts toe te staan na aanschaf van een vignet. Dat heeft jaarlijks een andere kleur, zodat het in één oogopslag duidelijk is of iemand het juiste vignet op de voorruit heeft.

In Zwitserland gaat het om een jaarvignet voor een (zeker voor Zwitserse begrippen) best schappelijk bedrag, in Oostenrijk kun je ook voor een vignet voor 2 maanden of 10 dagen kiezen. 10 dagen ja, precies kort genoeg om 2 vignetten nodig te hebben als je zoals zovelen twee weken in je vakantieland wilt rondrijden. De Oostenrijkse vignetplicht bestaat sinds 1997 en sindsdien hebben er toch heel wat scheldwoorden geklonken, want juist die Oostenrijkse vignetten zijn een ware crime om te verwijderen als de vakantie weer ten einde komt.

Sinds 2019 is dat te omzeilen, want in dat jaar introduceerde Oostenrijk een digitaal ‘vignet’ dat simpelweg aan het kenteken wordt gekoppeld en dus geen stickertje vereist. Per 2027 wordt dat digitale vignet de norm, en wordt er helemaal geen fysiek vignet meer uitgegeven. Het Oostenrijkse snelwegvignet voor 2026, dat recent werd gepresenteerd, is dan ook het laatste ooit. Daarmee weten we ook welke kleur het laatste fysieke Oostenrijkvignet in 29 jaar heeft: knalrood.

In Zwitserland, de uitvinder van het snelwegvignet, bestaat sinds 2023 overigens ook een digitale variant. Hier is officieel nog niets bekend over een complete afschaffing van de fysieke sticker, al ligt dat op termijn wel voor de hand.

Ga jij het fysieke vignet stiekem missen, of juich je het digitale vignet van harte toe? Laat het weten!