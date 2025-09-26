De Barnacle, ontwikkeld door het gelijknamige bedrijf, wordt toegepast in steden als Bend (Oregon), San Marco (Texas), Manchester (New Hampshire) en Franklin County (Florida). In New York is een proefproject gestart. Hier wordt de Barnacle ingezet om bestuurders te dwingen eerst boetes te betalen voordat ze verder kunnen rijden. De naam zeepok verwijst naar een schaaldier dat zich vasthecht aan harde oppervlakken. De plaat werkt volgens hetzelfde principe: zodra het apparaat op de voorruit van een foutgeparkeerde auto wordt geplaatst, blijft het stevig vastzitten met behulp van krachtige zuignappen. Het apparaat kan opengevouwen worden tot een groot, felgeel bord dat vrijwel het volledige zicht van de bestuurder belemmert, waardoor het onmogelijk wordt om veilig weg te rijden.

Zuigkracht van 454 kilogram

Hoe werkt het? Wetshandhavers activeren de zuignappen via een app. De Barnacle kan worden gebruikt op alle voorruiten, zolang ze geen barsten vertonen. Volgens de fabrikant genereert het apparaat een zuigkracht van 1000 pond (ongeveer 454 kg), wat het met geweld verwijderen vrijwel onmogelijk maakt. Hoewel er op platforms als Reddit wordt gespeculeerd over manieren om het systeem te omzeilen, is de Barnacle vooral bedoeld als afschrikmiddel. Vergeleken met de klassieke wielklemmen is de Barnacle makkelijker te hanteren voor de politie, en bovendien is het risico op schade aan het voertuig kleiner – wat juridische conflicten helpt voorkomen.

Betalen en verwijderen