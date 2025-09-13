'Dit is de Volvo S4', koppen we in AutoWeek 36 van 1995. Niet dat het bepaald komkommertijd is qua autonieuws, zo in de week van de IAA, maar bij het bladeren door oude AutoWeeks ( want we bestaan nu eenmaal 35 jaar dit jaar ) vallen onze ogen op de aankonding van Volvo's middenklasser die we zouden leren kennen als S40. Dat er ook foto's zijn met de badge S4 op de auto waren we alweer vergeten. De nieuwe sedan zou S4 gaan heten, de stationwagon F4. Dat liep dus even anders.

In het artikel in het 'Journaal' zoals onze nieuwsrubriek in de dagen heette, zaniken we vooral over het fantasieloze van de naam S4. We waren al decennia gewend aan cijfers voor Volvo's (waar dan ook nog vaak een idee achter zat). De foto's van de sedan die Volvo in die dagen de wereld inslingerde laten duidelijk de modelnaam S4 onder het rechter achterlicht zien. Hoe de stationwagonversie eruit ziet van het nieuwe model dat in het Limburgse Born in productie zal gaan, weten we op dat moment nog niet, wel hoe hij gaat heten: F4. Beide namen kwamen uiteindelijk niet op de auto te staan.

Audi maakte bezwaar tegen de naam S4, want ze hadden die naam begin jaren 90 op de snelste versie van de Audi 100 staan, en er zat van de nieuwe A4 een S4 in de pijplijn. Dus Volvo moest zijn naam wijzigen. Dat werd S40, maar dat betekende dat de stationwagon F40 moest gaan heten. En dat zinde Ferrari natuurlijk niet. Zo ontstond de aanduiding V40, waarbij de V ook de naamgeving voor alle toekomstige stationwagons zou worden.

In de zomer van 1995 tikten we aardig wat pagina's vol over Volvo, want een paar weken ervoor toonden we scoopbeelden van de C70 Coupé en Cabriolet, al noemden we die bij het verschijnen van de foto's nog 850 Coupé en Cabriolet. In het artikel van de 'S4'-aankondiging weten we al iets meer over de namen, C7 zouden de beauties op 850-basis als aanduiding krijgen! Ook dat liep dus anders, om de benamingen in de pas met die van de S40/V40 te krijgen.