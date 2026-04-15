De Volkswagen ID3 gaat zijn leven verder als ID3 Neo. De auto krijgt de nieuwe ID-ontwerpstijl en hoewel de ID Polo nog niet is onthuld, heeft hij dezelfde gelaatstrekken als de kleinere elektrische hatcback. Vooral in het interieur gaat de ID3 er als Neo op vooruit. Zo krijgt hij veel meer knoppen en meer sfeer aan boord. Bovendien krijg je de mogelijkheid de tellers in retrostijl in het dashboard te projecteren.

Als Neo gaat de Volkswagen ID3 een volgende levensfase in. Neo staat bij de elektrische hatchback voor uiterlijke en innerlijke aanpassingen en voor verbeterde efficiency. Vooral de neus wordt aangepakt waarmee de elektrische Golf-tegenhanger duidelijk de grote broer speelt van de binnenkort te onthullen ID Polo. Vanaf de zomer heeft Volkswagen twee elektrische hatchbacks in de showrooms staan, waarbij de ID3 Neo als eerste zijn opwachting maakt.

Pure Positive moet voor vrolijke bekkies zorgen

Koplampen met verlichting die op de hoeken omhoog loopt, een lichtbalk ertussen, het past allemaal bij de nieuwe ‘Pure Positive’-designstrategie die onder ontwerper Andreas Mindt wordt ingezet. Zie het als mondhoeken die omhoog krullen, vrolijke bekkies dus voor de nieuwe ID-generatie van elektrische modellen. Vrolijk worden wij vooral van het interieur in de vernieuwde ID3. Het is daar gedaan met de kaalheid en soberheid die de ID-familie tot nu toe typeerde. Mooiere materialen en meer aankleding over de kille harde vlakken die de ID3 kenmerkten, een groter scherm voor de bestuurder en misschien wel het allerbelangrijkste: elke portierruit heeft zijn eigen knopje voor de bediening.

Maar vlak ook de normale knoppen op de nieuwe middenconsole niet uit, en tussen de voorstoelen ontwaren we zelfs een traditionele volumeknop. Ja, dat is erg fijn na zes jaar sliden en swipen in de ID3 want zo lang is hij alweer op de markt. Leuk dat je net als in de ID Polo een retro-weergave van de tellers kunt instellen: dan is het alsof je de klokken van een late versie van de Golf I ziet. Er is niet alleen sfeer, maar ook fun aan de ID3 toegevoegd!

Dak in kleur, zwarte achterklep weg

Door het dak in de kleur van de carrosserie te maken en de achterspoiler meer kleur mee te geven lijkt de auto aan de zijkant iets langer. De zwarte achterklep is verdwenen, het onderdeel heeft nu dezelfde lak als de rest van de auto. De naam ID3 Neo staat er nu centraal achterop. Er zijn drie vermogensvarianten van de vernieuwde ID3: 170, 190 en 231 pk. Kopers kunnen kiezen uit drie accupakketten. De basisversie met 170 pk sterke elektromotor heeft 50 kWh (417 kilometer actieradius), aan de 20 pk sterkere motor zit een 58-kWh accupakket gekoppeld (494 km) en de 231 pk variant doet het met 79 kWh en komt daarmee volgens WLTP 630 kilometer ver. Snelladen kan met 105 kW. Ga je voor de grootste en sterkste ID3 Neo dan kan het met 183 kW. Volkswagen belooft snellaadtijden voor 10 tot 80 procent lading in 26 tot 29 minuten.

Nieuw gezoem

Voetgangers krijgen bij de ID3 Neo een nieuw geluid te horen wanneer de elektrische hatchback nadert. Het is een nieuwe klank voor alle elektrische Volkswagens die tot 25 km/h te horen is. De ID3 Neo-rijder die het rijdersprofiel in Sport zet hoort bovendien tot 50 km/h een ander geluid in het interieur, die volgens Volkswagen charismatisch klinkt.

Trend, Life en Style in plaats van Pure, Pro en Pro S

De uitrustingen hebben nieuwe namen: Trend, Life en Style. Ze vervangen de Pure, Pro en Pro S. Pure omvat onder meer spraakbediening met geintegreerde ChatGPT-functie, via Apple CarPlay of Android Auto kun je je telefoon koppelen en de bediening integreren. Verder heeft de Trend automatische airco en kun je maar liefst tien achtergrondkleuren voor het dashboard instellen. Stuurwielverwarming, erg prettig in een EV, kun je als ondemandfunctie bestellen. De voorbereiding is al aanwezig, maar je kunt het desgewenst later activeren.

De Life verlaat de fabriek op wielen in een maatje groter: 18 inch. Aan boord vind je in die uitvoering twee laadvlakken voor telefoons, gescheiden klimaatregeling, een achteruitrijcamera en meer variatie in de toegepaste bekledingsstoffen.

De Style is voorlopig de topversie. Die herken je aan de IQ.Light LED matrixkoplampen met verlicht VW-logo in het front. Sportstoelen, een rem- en stroompedaal met de play- en pause-symbolen die we al kennen van de ID3 en een verlicht VW-logo in het stuur. Dat is verwarmbaar, net als de stoelen.

Een facelift gaat altijd gepaard met nieuwe kleuren. De standaardlakken zijn Moonstone Grey en Tornado Red, de metallic kleuren Norwegian Sea Blue, Grenadilla Black, Glacier White, Scale Silver en Dark Olive Green.

GTX-opvolger later

Volkswagen belooft meer efficiëntie, al kennen we de ID3 reeds als een zuinige EV. Nieuw is de one pedal drive. Connected Travel Assist herkent als onderdeel van het meest omvangrijke pakket rijhulpsystemen verkeerslichten die op rood staan. De aandrijflijnen voor de ID3 Neo heten voortaan APP350 en APP550. Die getallen staan voor het maximale koppel dat ze op de achterwielen van de ID3 afvuren. Voorheen heette de ID3-basismotorisering bijvoorbeeld APP 310, wat stond voor maximaal 310 Nm, nu is dat 350 Nm. APP staat voor Axial Parallel Position en dat zegt iets over de plaatsing van de elektromotor. In het geval van de ID3 en alle grotere elektrische Volkswagens dus bij de achteras. De APP550 komt in een later stadium voor de ID3 GTX-opvolger die de meest sportieve ID3 Neo wordt.