Dít is de vernieuwde Porsche Panamera

De Porsche Panamera gaat ertegenaan voor de tweede ronde. Qua uiterlijk is de verandering subtiel, maar onder de vernieuwde koets is meer aan de hand.

De tweede generatie van de Porsche Panamera is volgens velen een stuk beter te pruimen dan z'n voorganger, maar na vier jaar acht Porsche de tijd rijp om ook deze opnieuw langs de tekentafel te sturen. Daar hebben ze de gum er niet rigoureus overheen gehaald, want de facelift is uiterst subtiel. Aan de voorzijde zien we iets anders ingedeelde koplampen en wat prominentere units in de gewijzigde voorbumper. De achterkant is wat opvallender veranderd, dat geldt zowel voor de Panamera als de Panamera Sport Turismo. Hoewel de verbindende strook tussen de twee achterlichten is gebleven, geeft het al met al toch een wat andere aanblik. Dat komt door de iets subtielere en volledig nieuw ingedeelde achterlichten, die ook wat geleidelijker in de 'strook' aflopen.

Turbo S

Eerder deze maand joeg Porsche de vernieuwde Panamera al over de Nürburgring-Nordschleife en toen werd wel helder dat de vijfdeurs qua prestaties een aardige stap zet. Met een tijd van 7:29,81 ging coureur Lars Kern over het maar liefst 20,83 kilometer lange circuit en toen hadden we al het vermoeden dat het om een nieuwe variant van de Panamera Turbo ging. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Porsche parkeert er namelijk een variant boven; de Turbo S. De Turbo put 550 pk en 770 Nm uit de 4,0-liter biturbo V8, maar de nieuwe Turbo S schopt het tot maar liefst 630 pk en 820 Nm. De nieuwe topversie van de Panamera is in staat om, in Sport Plus-modus, van 0 naar 100 km/h te schieten in slechts 3,1 seconden. Het feest gaat door tot 315 km/h. Wie dat allemaal iets te gortig vindt, kan uiteraard ook weer tekenen voor de GTS. Die is iets krachtiger geworden en trekt nu 480 pk en 620 Nm uit de V8.

4S E-Hybrid

Niet alleen voor de krachtpatsers is er dus goed nieuws, maar ook voor degenen die de Panamera aan de laadpaal willen hangen. De Panamera krijgt er namelijk ook een hybride variant bij; de 4S E-Hybrid. Die is uiteraard een klap krachtiger dan de bekende 4 E-Hybrid (met een vermogen van 462 pk). De 4S E-Hybrid stampt er dankzij z'n 2,9-liter biturbo V6 en elektromotor een systeemvermogen uit van 560 pk. Het maximumkoppel bedraagt 750 Nm. Goed voor een sprint naar 100 km/h die nog maar 3,7 seconden in beslag neemt en een top van 298 km/h. Uiteraard is er ook gekeken naar verbetermogelijkheden wat betreft het accupakket en dat heeft men gevonden. De hybride Panamera heeft voortaan 17,9 kWh laadcapaciteit en de 4S E-Hybrid kan volgens de WLTP-cyclus tot 54 kilometer volledig elektrisch afleggen.

Scherper en slimmer

Om alles goed te kunnen beteugelen, heeft Porsche het onderstel van de Panamera ook nog tegen het licht gehouden. De ophanging, luchtvering en het optionele Torque Vectoring (slimme krachtenverdeling tussen wielen afzonderlijk) is volgens de Duitsers allemaal weer een tandje scherper. Ook de stuurinrichting is op de schop gegaan en er komen banden op de bestellijst die specifiek voor de Panamera ontwikkeld zijn. Om het ook nog een beetje veilig te houden, zijn zaken als Lane Assist met verkeersbordherkenning, adaptieve cruise control, nachtzichtassistent nu onder andere standaard.

Porsche is zo vriendelijk om ook alvast de eerste prijzen van de vernieuwde Panamera te delen. Bestellen kan per direct, in oktober verwacht men de eerste exemplaren bij de dealers te verwelkomen.