Dit is ‘De Tulp’: Porsche 718 Cayman GT4 RS speciaal voor Nederland

Oranje boven

Porsche 718 Cayman GT4 RS De Tulp Manthey
Jan Lemkes

Auto’s worden zelden speciaal voor Nederland bedacht, maar nu is dat toch eens het geval. Deze knaloranje Porsche 718 Cayman GT4 RS is voorzien van een Manthey-kit en heel wat vaderlandsliefde.

De extra speciale 718 krijgt van Porsche Nederland liefkozend de naam ‘De Tulp’ en is een project van Porsche Nederland en Manthey Racing. Dat is Porsches voornaamste racepartner en een bedrijf waar Porsche als merk overigens ook een meerderheidsbelang in heeft. Het gaat om een zogenaamde ‘Factory Commissioning’, wat vermoedelijk betekent dat niet een klant, maar Porsche zelf bij Porsche Sonderwunch een wel heel speciale auto bestelt.

En speciaal, dat is deze Porsche zeker. Tel even mee. We beginnen met een Porsche 718 Cayman (1), nemen daarvan de GT4 (2), opteren uiteraard voor de nog heftiger GT4 RS (3), voorzien die als fabrieksoptie van het Weissach-pakket (4) en gooien er vervolgens een Manthey-kit (5) tegenaan. Dat voorziet in nóg meer aerodynamische toevoegingen, bijvoorbeeld in de vorm van unieke skirts, een achtervleugel, een diffuser, ‘gurney flaps’ en die specale ‘aerodisks’ op de wielen. Dit alles bij elkaar maakt de Manthey-718 simpelweg nog sneller: op de Nordschleife hakt hij zes tellen van de tijd van een standaard GT4 RS af.

En dan is er natuurlijk ook nog de zesde trap, namelijk dat wat deze auto ‘Nederlands’ maakt. Dat is natuurlijk vooral de oranje carrosserie, waarbij de lak ook is aangebracht op de luchtinlaten in de verder uit carbon opgetrokken voorklep. Op de ‘end plates’ van de achtervleugel is een Nederlandse vlag aangebracht als pinstripe, terwijl de kuipstoelen in de auto zijn voorzien van een tulp.

Thermosbeker

Porsche 718 de tulp

Porsche

Wie deze Porsche of het bijbehorende horloge toch net wat te prijzig vindt, kan ‘De Tulp’ wel in huis halen als – jawel – thermosbeker. Porsche biedt speciaal voor deze gelegenheid een speciale beker aan, die maximaal 718 gelukkigen in de webshop van het merk kunnen vinden. De auto zelf is te zien tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort, als je tenminste toegang hebt tot de Ben Pon Lounge aldaar.

Signalement

Merk Porsche
Model 718 Cayman GT4 RS
Carrosserie 2-deurs, coupé
Transmissie 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 263.186

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 6-cil. boxer
Cilinderinhoud 3.995 cc
Maximaal vermogen 368 kW / 500 pk bij 8.400 tpm
Maximaal koppel 450 Nm bij 6.750 tpm
Inhoud brandstoftank 54 l
Lengte / breedte / hoogte 4.456 mm / 1.822 mm / 1.267 mm
Wielbasis 2.482 mm
Massa leeg 1.390 kg
Laadvermogen 381 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 0 kg / 0 kg
Banden voor245/35ZR20Prijzen
Banden achter295/30ZR20Prijzen
Topsnelheid 315 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 3,4 s
CO2-uitstoot (WLTP) 299 g/km
