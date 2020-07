Dít is de Toyota Corolla Cross!

Toyota heeft zojuist de Corolla Cross aan de wereld voorgesteld, een nieuwe SUV-achtige die op de GA-C-variant van Toyota's TNGA-platform staat, de versie die we kennen van auto's als de Corolla en de C-HR. De Corolla Cross is 4,46 meter lang en dat maakt hem tien centimeter langer dan de C-HR en zo'n elf centimeter kleiner dan de RAV4. De wielbasis van Toyota's hoogpotige nieuwkomer is met 2,64 meter echter gelijk aan die van de C-HR. Met zijn breedte van 1,83 meter komt de Corolla Cross echter weer dichter in de buurt bij de RAV4. Ook wat design hangt lijkt de Corolla Cross meer naar de RAV4. Waar de C-HR een vrij uitgesproken design heeft, compleet met een sterk aflopende daklijn en wulpse lijnen, is de Corolla Cross net als de RAV4 wat soberder vormgegeven. De bagageruimte meet onder meer dankzij zijn relatief grote overhang achter 487 liter en daarmee troeft de Corolla de C-HR (377 liter) af.

De Corolla Cross, die vooralsnog alleen voor de Thaise markt is gepresenteerd, komt beschikbaar met een 1,8-liter grote viercilinder benzinemotor die 140 pk en 177 Nm via een CVT-automaat naar de voorwielen stuurt. Toyota levert ook een Hybrid-smaak die een 98 pk en 142 Nm sterke variant heeft van dezelfde 1.8, maar die in dat geval wordt bijgestaan door een 98 pk en 142 Nm sterke elektromotor die het systeemvermogen op 122 pk brengt. Die aandrijflijn kennen we van onder meer de Prius en Corolla. Een vierwielaangedreven variant staat niet op de lijst.

Hoewel de Corolla Cross vanbuiten meer wegheeft van de RAV4 dan van de Corolla, lepelt Toyota wel nagenoeg één op het één het dashboard uit de Corolla in zijn nieuwe SUV. Zelfs de vorm van de ventilatieroosters aan weerszijden van he dashboard komt overeen.

Vooralsnog is de Corolla Cross specifiek aan de Thaise consument voorgesteld, al zegt Toyota dat de auto uiteindelijk ook in andere landen verkocht gaat worden. De Nederlandse importeur zegt tegen AutoWeek nog niet te kunnen bevestigen of de Corolla Cross wél of niet naar Nederland komt. Toyota is er niet vies van zijn Europese modellengamma plotseling aan te vullen met een aanvankelijk niet voor Europa bestemd model. Het merk heeft in Europa immers de Camry en sinds kort ook de Highlander op de menukaart staan.