Dít is de Tesla Model Y

Deze compacte cross-over maakt Tesla’s S3XY-woordgrap eindelijk compleet, want na de reeds gepresenteerde Model S, Model X en Model 3 is dit de Model Y. Met de compacte SUV gaat Tesla het gevecht aan in een nieuw segment die vooralsnog vrij uitgestorven is. Maar let daarbij vooral op het woord ‘vooralsnog’, want de concurrentie zit (deze keer) niet stil. Directe concurrentie vindt de Model Y in de vorm van de Mercedes-Benz EQC die we sinds vorige zomer kennen, maar verder rijdt er nog weinig rond in het segment van de compacte elektrische SUV. Nu moeten ze bij Tesla echter nog niet te vroeg juichen, want Audi presenteerde tijdens de salon in Genève de vrijwel productierijpe Q4 E-tron Concept en ook bij BMW en Volvo zijn ze druk bezig met de ontwikkeling van respectievelijk de iX3 en een elektrische variant van de XC40.

Maar hoe moeten we deze nieuwe Tesla in zijn eigen gamma positioneren? Het is in feite de verhoogde SUV-broer van de compacte Model 3 en daarmee het kleinere broertje van de 5,04 meter lange Model X. Over precieze afmetingen van de Model Y wordt niet gesproken, maar hij zou zo'n 10 procent groter moet zijn dan de Model 3. De Model Y komt wereldwijd in vijf smaken op de markt: van Standard Range tot Performance. De actieradius lopen uit van 230 miles (ongeveer 370 kilometer) tot 300 miles (ongeveer 480 kilometer). De Performance zou als snelste binnen 3,5 seconden op 60 mp/h moeten zitten, de Standard Range is de 'langzaamste met eenzelfde sprint in 5,9 seconden. De topsnelheden variëren van 120 mp/h tot 150 mp/h.

De Model Y krijgt veel herkenbare Tesla-trekjes in het ontwerp mee. Zo loopt ook deze keer het voorruit over het dak door, herken je het familiegezicht op de neus en zakken de handgrepen automatisch in de deur. Binnenin herken je de Tesla gelijk als een Tesla door het gigantische scherm. Uiteraard wordt ook deze Tesla van de laatste veiligheids- en autonometechnieken voorzien. Op het gebied van rijhulp kan de koper van een Model Y op onder andere autobrake, forward collision warning en side collision warning rekenen. In tegenstelling tot de Model 3 neemt de Model Y (optioneel) zeven passagiers mee.

De Model Y verschijnt in eerste instantie als Longe Range, Dual Motor AWD en Perfomance in het najaar van 2020. De Standard Range laat tot de lente van 2021 op zich wachten. Richtprijzen beginnen bij $ 39.000 voor de Standard Range en lopen op tot $ 60.000 voor de Performance. Hoe Tesla een eventuele productiehel, zoals we die bij de Model 3 tegenkwamen wil tegengaan, is vooralsnog niet bekend. Tijdens de persconferentie van de Model Y gaf CEO Elon Musk aan dat de productie van de auto misschien nog wel het moeilijkste gedeelte is. "Een prototype zet je vrij simpel in elkaar, maar om die vervolgens daadwerkelijk te produceren is heel moeilijk." Tesla doet in ieder geval enorm zijn best, want op dit moment werkt het in China met man en macht aan nieuwe fabriek. Musk heeft grote plannen, want in de afgelopen elf jaar verschenen er 500.000 Tesla's op de weg. Binnen twaalf maanden vanaf nu zou de miljoenste Tesla geproduceerd moeten zijn. Zou het spreekwoord van die ezel en die steen dan niét gelden bij de Model Y?