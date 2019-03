Dít is de Skoda Vision iV

De Vision iV is een 4,67 meter lange, 1,93 meter brede en 1,61 meter hoge concept-car met een wielbasis van 2,77 meter. Het studiemodel is duidelijk een designtechnische evolutie van de Vision E, die Skoda in april 2017 voor het eerst aan het publiek toonde. Onderhuids zoals gezegd MEB-techniek. In het geval van de Vision iV betekent dat de aanwezigheid van twee elektromotoren die samen goed zijn voor 306 pk. Zowel de voor- als achteras krijgen een elektro-unit en dat maakt de Vision iV uiteraard tot een vierwielaandrijver.

Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 5,9 tellen achter de rug. Wie van 80 km/h naar 120 km/h wil versnellen, heeft nog geen 4 tellen nodig. De topsnelheid van de Vision iV ligt op 180 km/h. Relevanter bij een EV als deze is natuurlijk de actieradius. Die ligt volgens Skoda op zo'n 500 kilometer. De daarvoor benodigde energie is opgeslagen in een 83 kWh groot accupakket dat in de bodem is verwerkt. In 30 minuten is het pakket tot een capaciteit van 80 kWh vol te laden.

De Tsjechische showauto staat op 22-inch lichtmetaal, heeft op stokjes geplaatste camera's die dienstdoen als buitenspiegels en heeft achterportieren die tegengesteld aan de voorportieren openen. Voor de koplampen gebruikt Skoda ledmatrixtechniek. Op de bilpartij komen we ledachterlichten tegen. De bagageruimte heeft een inhoud van 550 liter.

Geen studiemodel zonder de nodige conceptuele geintjes. De Vision iV is helemaal connected en kan volgens Skoda communiceren met andere verkeersdeelnemers en zelfs met de infrastructuur, denk aan verkeersinformatiecentrales. De auto kan "[...] onder bepaalde omstandigheden" ook autonoom rijden dankzij de aanwezigheid van laserscanners en radarsensoren. De Vision iV moet autonoom (level 3) op de snelweg kunnen rondgaan. Het infotainment laat zich niet alleen via spraak, maar ook via gebaren bedienen. De bijrijder kan de boel ook middels zijn of haar smartphone aansturen. De smartphone valt daarnaast als sleutel te gebruiken. Meer opvallende zaken: de Vision iV heeft een stuurwiel waar, net als op de kont, de merknaam Skoda is uitgeschreven. De stoelen die Skoda in het binnenste monteert, zijn draaibaar.

Skoda brengt tot en met 2022 in totaal tien geëlektrificeerde modellen op de markt. De nog te presenteren Superb Plug-in én de al bekende elektrische versie van de Citigo zijn daarin al meegeteld.