Studenten gaan los op Skoda Scala: dít is de Slavia

Men neme een Skoda Scala, een groep studenten die bij Skoda in de leer zijn en een budget dat voldoende is om met een conceptcar te komen. Het resultaat staat hier: de Slavia. Een Scala die is omgetoverd tot een niet eens zo gek ogende tweezits 'speedster'. De 31 betrokken studenten, onderdeel van de Skoda Academy, gingen aan de slag met de designafdeling van het Tsjechische merk om hun visie op de Scala vorm te geven.

Behalve de duidelijke carrosserie-wijzigingen zijn er ook leuke details verwerkt in de Slavia. Zo zien we onder andere diverse kleuren verlichting onder de auto, maar ook achter de wielen en in de grille. Het meest opvallende detail is de merknaam achterop de auto. Die licht namelijk rood op en functioneert ook als derde remlicht. De inzittenden nemen plaats in twee racestoelen en een subtiele achterspoiler benadrukt ook het sportievere karakter van de Slavia. Overigens is het onderhuids gewoon een bekend verhaal: een 150 pk sterke 1.5 TSI stuurt via de zeventraps DSG-automaat de krachten naar de voorwielen.

Het is het zevende jaar op rij dat de opleidingstak van Skoda een dergelijk project plaats heeft laten vinden. Eerdere conceptauto's van de hand van studenten waren de Citijet, de Funstar, de Atero, de Element, de Sunroq en de Mountiaq. Zoals ook bij die studiemodellen het geval was, hoeven we de Slavia niet in de showroom te verwachten.