Dit is de Renault Espace: Austral met plek voor zeven

Een oeps-momentje voor Renault. Het zette per ongeluk de digitale handleiding van de nieuwe Renault Espace al online, met als gevolg dat we je de auto niet alleen al kunnen laten zien, maar ook weten hoe groot hij precies is.

Renault heeft een teasercampagne opgezet om de komst van de nieuwe Espace mee aan te jagen. De nieuwe Renault Espace beleeft op 28 maart zijn publieksdebuut, maar is dankzij een alerte gebruiker van Worldscoop al min of meer te zien. Renault plaatste de digitale handleiding van de nieuwe Espace al veel te vroeg online en daar werden direct screenshots van gemaakt. Inmiddels is het digitale boekwerk offline gehaald.

De in Nederland al even niet meer leverbare huidige generatie Espace is al minder MPV dan zijn voorgangers, maar het nieuwe model neemt nog verder afstand van het concept van de klassieke 'ruimtewagen'. De nieuwe Renault Espace wordt als langere versie van de Austral namelijk gewoon een SUV. Wat hij ten opzichte van die Austral als extra te bieden heeft? Meer centimeters in de lengte én extra zitrij. De nieuwe Renault Espace kun je enigszins kort door de bocht genomen namelijk zien als de langere versie van de Austral. De Austral is altijd een vijfzitter, de Espace zal optioneel ook met een derde zitrij en dus als zevenzitter beschikbaar komen.

De nieuwe Renault Espace is 4,72 meter lang en dat maakt de nieuwe SUV bijna 22 centimeter langer dan de Austral zoals je die kent. In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht heeft de Espace weldegelijk een grotere wielbasis dan de Austral. De afstand tussen de voor- en achteras is bij de Espace met 2,74 meter dan ook een kleine 8 centimeter groter dan bij de Austral. De overhang aan de voorzijde is identiek, maar de overhang achter is bij de Espace 14 centimeter groter.