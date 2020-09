Dít is de nieuwe Volkswagen Golf Variant

Volkswagen breidt de Golf-familie eindelijk uit met de nieuwe Golf Variant, de langverwachte stationversie die in elk opzicht is gegroeid ten opzichte van zijn voorganger.

De Volkswagen Golf is al leverbare met diverse aandrijflijnen. Naast reguliere varianten levert het merk al sportiever ingestelde smaken als de GTI en GTD. Welke motorversie of uitvoering je ook kiest, tot op heden was je altijd aangewezen op de reguliere vijfdeurs hatchbackversie van de Golf 8. Daar komt verandering in. Volkswagen heeft een klein jaar na de onthulling van de hatchbackversie namelijk het doek getrokken van de splinternieuwe Golf Variant.

Afmetingen

De nieuwe Golf Variant is 4,63 meter lang, en dat maakt hem liefst 35 centimeter langer dan de hatchbackversie van de Golf. Daarmee is de nieuwe Golf Variant net als de vorige Golf Variant een stuk groter dan zijn hatchbackbroer, al is het verschil wel toegenomen. De stationversie van de vorige Golf was immers zo'n 31 centimeter langer dan de hatchbackversie. Nog een opvallend gegeven: de wielbasis van de nieuwe Golf Variant bedraagt 2,67 meter. Daarmee de afstand tussen de voor- en achteras 6,7 centimeter groter dan bij de vijfdeurs hatchback. Niet eerder verschilde de wielbasis tussen de stationversie en die van de hatchbacksmaak zo veel. De afmetingen van de nieuwe Golf Variant zijn nagenoeg identiek aan die van technische broer Seat Leon Sportstourer. Puur wat lengte betreft moet de meest praktische variant van de Golf zijn meerdere wél erkennen in de Skoda Octavia Combi. Die auto heeft nagenoeg dezelfde wielbasis, maar is met zijn lengte van 4,69 meter zo'n 6 centimeter langer. De langere wielbasis ten opzichte van de hatchback heeft zo'n 4 centimeter extra beenruimte voor de achterpassagiers als gunstige bijkomstigheid.

Bagageruimte

Misschien wel de belangrijkste vraag bij de introductie van de nieuwe Golf: hoe groot is de bagageruimte? Welnu. De nieuwe Golf Variant heeft een bagageruimte met een inhoud van 611 liter, 6 liter meer ten opzichte van de vorige Golf Variant. Dat is iets minder dan de 620 liter die zijn Spaanse equivalent opslokt. Opnieuw wint de Octavia Combi hier met vlag en wimpel. De Tsjechische station vreet zonder morren namelijk 640 liter op. Gooi je de achterbank in de Golf Variant plat, dan kun je 1.642 liter aan spul meebrengen. Wat dat betreft nestelt de Duitser zich tussen zijn Spaanse (1.600 liter) en Tsjechische (1.700 liter) zustermodellen.

Net van de vorige generatie Golf Variant komt er ook van de jongste incarnatie van het model een Alltrack-versie. Deze avontuurlijk uitgedoste uitvoering heeft standaard 4Motion-vierwielaandrijving, heeft een grotere bodemvrijheid en is vanbuiten aangekleed met zaken als kunststof wielkastranden, zilverkleurige skidplates en aangepast bumperwerk met opvallende uit vijf pitjes bestaande verlichting aan weerszijden van de voorbumper. Op moment van schrijven is nog niet bekend of die Alltrack-variant ook naar Nederland komt. Van de vorige generatie Golf Variant leverde Volkswagen tussen 2017 en 2018 in ieder geval wél een Alltrack-uitvoering.

Beschikbaarheid

De nieuwe Golf Variant komt in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt. Prijzen en informatie met betrekking tot de Nederlandse markt, volgen zeer spoedig. Reken in ieder geval op een uitgebreide motorenmix die onder meer uit mild-hybride eTSI-benzinemotoren, plug-in hybriden en diesels bestaat. Op termijn komt ook een knalharde R-versie met een waarschijnlijk 310 pk en 400 Nm sterke 2.0 TSI als krachtcentrale de gelederen versterken.

Op moment van schrijven was nog geen definitief persbericht beschikbaar. Genoemde afmetingen zijn dan ook enigszins onder voorbehoud. Officieel beeldmateriaal komt tevens later beschikbaar.