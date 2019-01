Dit is de nieuwe Opel Vivaro

Bij Opel is het tijd voor opvolging van de middelgrote bestelwagen, de Vivaro. Aan het eind van de zomer maakt die zijn opwachting, maar we hebben nu vast de eerste feiten, cijfers en beelden.

Opel onthult de nieuwe Vivaro, sinds 2001 de middelgrote besteller van Opel. Na twee eerdere generaties en een miljoen exemplaren is het tijd voor de Vivaro III. Deze komt er in diverse carrosserievarianten: als bus, dubbele cabine met zes zitplaatsen, chassis-cabine en personenbus. Wat betreft de lengte is er straks keuze uit drie, in plaats van twee maten: 4,60, 4,95 en 5,30 meter. In zijn grootste uitvoering biedt de nieuwe Vivaro 6,6 m3 laadruimte en meet de laadruimte maximaal 4,02 meter.

De meest compacte Vivaro (4,60 meter) heeft 4,6 m3 laadruimte, die tot 5,1 m3 kan worden uitgebreid met de FlexCargo-doorlaadmogelijkheid van de bijrijdersstoel. De laadlengte groeit daarmee van 2,16 naar 3,32 meter. De 4,95 meter-versie heeft 5,8 m3 en kan stukken tot 3,67 meter kwijt. Afhankelijk van de uitvoering kan de Vivaro maximaal 1.400 kg vracht vervoeren (200 meer dan nu) en 2,500 kg trekken (500 meer dan nu). De hoogte van de nieuwe Vivaro blijft beperkt tot 1,90 meter, zodat hij minder beperkt is door lage plafonds in parkeergarages.

Voor op de bouwplaats biedt Opel de nieuwe Vivaro ook met IntelliGrip tractiecontrole in combinatie met een grotere grondspeling en bodemplaatbescherming. Dangel, vriend van concerngenoot Peugeot, kan desgewenst voor vierwielaandrijving zorgen.

Voor het eerst wordt de Vivaro ook leverbaar met elektrisch bediende schuifdeuren die met een beweging van de voet kunnen worden geopend. Dankzij een opening onder de bank kan de 5,30-meter versie objecten laden tot 4,02 meter.

In de cabine is een aantal veiligheidshulpjes mogelijk. Head-up display, achteruitrijcamera, botspreventie, adaptieve cruise control, vermoeidheidsherkenning, Apple Car Play, Android Auto en navigatie met realtime verkeersinfo horen tot de mogelijkheden. Het FlexCargo-systeem biedt de mogelijkheid de middelste stoel om te klappen tot een tafeltje.

Met deze nieuwe Vivaro betreedt Opel de arena van de elektrische bedrijfswagens. Vanaf volgend jaar is hij er ook als EV, klaar voor het stadswerk in steden waar toegang voor conventionele verbrandingsmotoren in de toekomst steeds meer beperkt wordt. Maar natuurlijk trapt Opel af met verbrandingsmotoren. Daar zijn nog geen details over vrijgegeven, maar wel is al bekend dat een achttraps automaat tot de mogelijkheden behoort en dat de onderhoudsinterval, afhankelijk van de motorisering, maximaal 50.000 km is.

De nieuwe Opel Vivaro komt tegen het einde van de zomer op de markt.