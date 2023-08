Dit is de nieuwe Mercedes-AMG GT!

Hij verscheen iets later dan verwacht, maar dit zal vermoedelijk ook meteen de laatste keer zijn dat de nieuwe Mercedes-AMG GT ergens laat arriveert. Het dichte broertje van de nieuwe Mercedes SL is vooral dat, maar er is zeker meer aan de hand.

Een dichte SL, zo zou je de nieuwe AMG GT wel kunnen noemen. Daarmee is de alveelvuldigbesproken Mercedes-AMG GT - of Mercedes-Benz AMG GT, in een minder officiële spelling- toch wel anders dan zijn voorganger, die ooit juist als coupé verscheen en later werd opengeknipt. Daar waar de Mercedes SL zelf door zijn stoffen kap en verplichte AMG-aankleding juist sportiever werd dan zijn voorganger, daar is de AMG GT door zijn vorm al iets minder heftig dan de originele AMG GT. De verwantschap met de SL betekent onherroepelijk een iets minder lange neus en en iets minder lage koets, al kijken we nog steeds naar een coupé die op zichzelf onherroepelijk een sportieve vorm heeft.

De AMG GT is echter méér dan alleen een SL met een dak. Hij verdient zijn positie als apart model met een aparte naam onder meer met een ook buiten dat dak duidelijk afwijkende koets. Motorkap en portieren zouden uitwisselbaar kunnen zijn met een SL, maar daar blijft het ook wel bij. De ‘kiewen’ achter de voorste wielkasten zijn uniek voor de AMG GT, net als de schuin geplaatste en meer afgeronde koplampen. Die doen iets denken aan de exemplaren van een BMW Z4, maar de grille maakt overduidelijk dat het hier niet om een BMW gaat. De kenmerkende, van verticale spijlen voorziene Panamaricana-grille wordt net als bij de AMG GT 4-door ver doorgetrokken naar beneden, middels een zwarte rand en een stel extra koelsleuven onder de eigenlijke grille. De Mercedes-AMG GT is iets langer en breder dan een SL, maar exact even hoog.

De achterlichten zijn geheel naar de laatste mode optisch aan elkaar gesmolten, maar Mercedes pakt dat wel op unieke wijze aan. Zo zien we geen echt doorlopende achterlichtbalk, maar een zwart paneel waarin de eigenlijke achterlichtunits als een soort losse, driedimensionale items zijn opgenomen. Heel bijzonder. De grote achterspoiler van de AMG GT 63 mage er ook zijn. Hij rust op een achterklep die daadwerkelijk doorloopt tot bovenin het dak, zodat de AMG GT net als zijn voorganger nog enigszins praktisch is. Dat wordt nog eens onderstreept door de optionele achterbank, die van de tweedeurs AMG-GT voor het eerst een 2+2 maakt. Het bankje is volgens Mercedes geschikt voor 'personen tot 1,50 meter' en kan worden omgeklapt, om zo meer bagageruimte te verkrijgen. Voor wie het weten wil: in totaal gaat er 321 tot 675 liter in, waarmee deze coupé zelfs geschikt is voor lange trips als de reispartner de neiging heeft érg veel spullen mee te nemen.

Het dashboard van de AMG GT komt regelrecht uit de SL, al wordt er hier geen melding gemaakt van diens onder meerdere hoeken instelbare touchscreen. Als dat zou ontbreken is dat niet gek, want de functie was bedoeld om schitteringen en reflecties op het scherm te kunnen voorkomen bij geopend dak. De AMG GT komt vooralsnog in twee versies, die overeenkomen met de vooralsnog krachtigste versies die Mercedes bij de SL aanbiedt. Bovenaan de ladder staat de getoonde auto, de Mercedes-AMG GT 63 4Matic+. Die heeft dezelfde aandrijflijn als de SL met deze typeaanduiding en dus een 4.0 biturbo-V8 met 585 pk en 800 Nm, gekoppeld aan de bijzondere 9G-AMG-automaat en vierwielaandrijving. Van 0 naar 100 gaat in 3,2 seconden, enkele tienden sneller dan een SL 63. Zijn topsnelheid ligt op 315 km/h. Veel lichter is de AMG-GT overigens zeker niet: Mercedes spreekt van een rijklaargewicht van 1.970 kg, exact evenveel als een SL met deze aandrijflijn. Voor wie iets minder snel ook snel genoeg vindt, staat de AMG-GT ook als 55 4Matic+. Die heeft ook een V8 en vierwielaandrijving, maar dan met 476 pk en 700 Nm. Het bekende sprintje duurt daarmee 3,9 tellen, de top bedraagt 295 km/h.

Mercedes geeft nu al aan dat het met deze twee uitvoeringen gaat om versies die 'bij de lancering' beschikbaar zijn, waarmee eigenlijk ook wordt gezegd dat er later meer versies aan het aanbod worden toegevoegd. De SL is er bijvoorbeeld ook als 43, met een viercilinder, al hoeft dat niet te betekenen dat dit ook voor de AMG GT gaat gelden. De Mercedes-AMG GT staat vooralsnog te schitteren op de Monterey Car Week in Californië, maar komt ongetwijfeld ook naar Nederland. Wanneer en tegen welke prijs, leren we in de nabije toekomst.