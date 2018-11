Dít is de nieuwe Mazda 3

Mazda toont lef. Het merk presenteerde vorig jaar de gedurfd vormgegeven Kai Concept, een voorbode op een nieuwe designtaal én op een volledig nieuwe 3. Die nieuwe generatie 3 is nu in Los Angeles aan de wereldpers getoond. Het ontwerp van die auto lijkt zeer sterk op het studiemodel dat eraan voorafging.

Moderne Mazda’s kenmerken zich door hun gewelfde voorschermen, scherpe kijkers en grote vijfhoekige grilles: stuk voor stuk elementen die door de Japanners in 2010 werden geïntroduceerd op de Shinari Concept. 'Kodo' noemde Mazda die huisstijl. De tweede generatie CX-5 draagt dat Kodo-maatpak met trots, maar achter de schermen is die tekenstijl al achterhaald. Deze geheel nieuwe 3 introduceert een volgend hoofdstuk van Mazda’s designtaal. Deze week schittert die voor Mazda zeer belangrijke auto in productievorm op de beursvloer van de Los Angeles Auto Show, en niet alleen als hatchback!

Hatch én Sedan

Mazda blijft opmerkelijk trouw aan de vorm van de Kai Concept en dat betekent dat ook deze productie-3 zich profileert met een lange, lage neus en een relatief hoge, ‘dik’ ogende bilpartij. De daklijn loopt echter opmerkelijk sterk af en vloeit naar beneden toe over in de achterruit. Ook opvallend is de sterk naar achteren toe oplopende raamlijn, iets wat de hatchback een stoer karakter, maar ook een heftige C-stijl geeft. Mazda maakt van de gelegenheid gebruik om direct de sedanversie aan de wereld voor te stellen, een klassieker vormgegeven model waarop Mazda’s nieuwe tekenstijl ook uitstekend op lijkt uit te pakken. Voor de Nederlandse markt is de 3 Sedan misschien iets minder relevant, maar vergis je niet in de vraag naar het model op de internationale automarkt. Natuurlijk groeit de 3 iets ten opzichte van het huidige model, maar verwacht vooral meer interieurruimte. De wielbasis van Mazda’s nieuwe compacte middenklasser neemt met 2,5 centimeter toe tot 2,73 meter. De lengte van de nieuwe hatchback is met 4,46 nagenoeg gelijk aan die van het huidige model. De 3 Sedan is met zijn lengte van 4,66 overigens 7 centimeter langer dan de uitgaande auto. Mazda spreekt over twee uitgesproken karakters.

Dashboard

Ook het interieur van de nieuwe 3 is volledig nieuw. Het is gedaan met het ietwat ‘opgeplakt’ ogende scherm dat boven op het dashboard van het huidige model staat. Mazda kiest voor opgeruimd dashboard met een fraaier geïmplementeerd 8,8 inch groot display dat ons enigszins doet denken aan de wijze waarop BMW zijn schermen een plek geeft. De ventilatieroosters zijn verhuisd van de middenconsole naar een strook midden op de rechterzijde van de dashboard. Een hoge middentunnel lijkt voor een plezierig ‘cockpitgevoel’ te zorgen. Een uitgebreider instelbare zitpositie moet dat gevoel versterken. Goed nieuws voor wie allergisch is voor vette vlekken op het infotainmentsysteem: in tegenstelling tot merken als Audi houdt Mazda vast aan de draaiknop waarmee de boel valt aan te sturen.

Beste van twee werelden

Op de Nederlandse motorenlijst zet Mazda een 2,0-liter SkyActiv-G-benzinemotor en een 1,8 SkyActiv-D-dieselmotor. Op een later moment volgt de SkyActiv-X-machine. Dat is hét nieuwe paradepaardje van het merk. Mazda heeft een benzinemotor ontwikkeld die onder de meeste omstandigheden functioneert als een zelfontbrander. De motor draait dan dus zonder tussenkomst van bougies, die voor onder meer de koude start en vollastsituaties wel aanwezig zijn. SkyActiv-X moet op die manier de voordelen van een dieselmotor - meer trekkracht, een laag verbruik en een dito CO2-uitstoot - combineren met het hoge vermogen en de lage roet- en NOx-uitstoot van een benzineblok. Mazda heeft een handgeschakelde zesbak en een zestrapsautomaat in de schappen liggen. Het merk spreekt voor de internationale markt verder over een i-Activ AWD-aandrijving en G-Vectoring Control Plus. De Nederlandse importeur laat alleen weten dat de vierwielaangedreven 3 aan onze neus voorbij zal gaan. Eind maart valt de nieuwe 3 van dichtbij te bewonderen in de showrooms, de prijzen volgen in een later stadium.