Dít is de nieuwe Infiniti QX55

Infiniti waait mee met de sterke coupéwind die in SUV-land al enige tijd voor wat opschudding zorgt. De QX50 wordt platgeslagen en het resultaat is nu aan de wereld voorgesteld in de vorm van deze splinternieuwe QX550.

De QX55 is een op de QX50 gebaseerde coupé-SUV waarmee Infiniti zijn pijlen richt op auto's als de BMW X4 en de Mercedes-Benz GLC Coupé. Hoewel de QX55 de eerste échte coupé-SUV van Infiniti is, had het merk jaren geleden al een redelijk sportief gelijnde SUV op de menukaart staan: de FX. Deze splinternieuwe QX55 is in zekere zin de spiritueel opvolger van die SUV, een auto die uiteindelijk QX70 werd gedoopt en het tot 2017 volhield.

De QX55 krijgt net als de QX50 waar hij zijn basis mee deelt een front met een werkelijk immense grille. Het Infiniti-logo dat in het midden ervan is geplaatst, valt ook niet te missen. Infiniti geeft de QX55 een met sportiever vormgegeven voorbumper dan de QX50, maar de écht grote optische verschillen beginnen direct na de A-stijl. Vanaf dat dat punt loopt het dak namelijk sterker omlaag dan bij de QX50. Direct van achteren breekt de QX55 ook met zijn conventioneler gelijnde QX50-broer. De achterlichten zijn anders en hebben wat vorm betreft wel iets weg van de units achterop de Mercedes-Benz GLC Coupé. Die lampen zijn elk opgebouwd uit 45 ledelementen. Opvallend is dat Infiniti er niet voor kiest om de lichtunits door middel van een lichtbalk of chroomstrip met elkaar te verbinden. Waar bij QX50 de kentekenplaat in de achterklep zit, krijgt die bij de QX55 een plek in de achterbumper. De QX55 staat standaard op 20-inch lichtmetalen wielen.

Infiniti houdt uitgebreide technische specificaties nog even onder de pet, maar meldt wel dat de QX55 onder meer beschikbaar komt met de van de QX50 bekende 2-liter benzinemotor met variabele compressieverhouding. Die viercilinder is 272 pk en 380 Nm sterk. Vierwielaandrijving is standaard. Afbeeldingen van het interieur van de QX55 heeft Infiniti nog niet vrijgegeven. Reken er echter op dat de werkplek identiek zal zijn aan die van de QX50.

De ongeveer 4,75 meter lange QX55 verschijnt in de lente van 2021 op de Amerikaanse en Canadese markt. In Nederland hoef je hem overigens niet te verwachten, daar Infiniti zich inmiddels heeft teruggetrokken uit de West-Europese markt.