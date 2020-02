Dít is de nieuwe Hyundai i20

De laatste jaren is er een hoop gebeurd in het zogenoemde B-segment. Auto's als de Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio en Volkswagen Polo werden aan een geheel nieuwe generatie geholpen en ook Hyundai's i20 ondergaat nu een verjongingskuur. In Genève staat de geheel nieuwe derde generatie i20, een auto die nu - na een eerste lekkage - zijn digitale werelddebuut maakt.

Hyundai giet steeds vaker een opvallend scherp gekruide designsaus over zijn nieuwe modellen. Auto's als de nieuwe Sonata en de nieuwe Santa Fe zijn aandachtstrekkers en ook de hier niet leverbare ix25 en Avante kenmerken zich met hun opvallende voorkomen. Hyundai doopt de gebruikte designtaal 'Sensuous Sportiness' en het is die huisstijl waar ook de i20 nu van profiteert. De i20 heeft een opvallend gevormde C-stijl, scherp gelijnde koplampen en een brede grille waar de koplampen op aansluiten. Aan de achterzijde worden de verlichtingsunits aan elkaar verbonden door een reflecterende strip en ook de achterspoiler springt hier in het oog. De i20 is 2,4 centimeter lager, 3 centimeter breder en - opvallend bij een generatiewissel - 0,5 centimeter korter dan het huidige exemplaar. De wielbasis neemt met 1 centimeter toe. De afstand tussen de wielen bedraagt nu 2,58 meter en de wagenlengte komt uit op 4,04 meter. Interessant hierbij: de bagageruimte neemt met 25 liter toe tot 351 liter.

Echte foto's van het interieur toont Hyundai nog niet. Wél geven de Koreanen een schets vrij waarmee al weggegeven wordt wat het nieuwe binnenste gaat brengen. Over de gehele breedte van het dashboard zijn verticale lijnen aangebracht die de suggestie moeten wekken dat het gehele dashboard een uitstroomopening is van het ventilatiesysteem. De lijnen worden doorgezet in de deurpanelen. Hyundai maakt melding van een interieur waarbij het digitale instrumentarium min of meer aansluit op het infotainmentscherm. Beide displays hebben een diameter van 10,25 inch. Er zijn drie kleurstellingen voor het binnenste beschikbaar: Black Mono, Black & Gray en Black Mono & Yellow Green. Het infotainmentsysteem kan overweg met zaken als Apple CarPlay en Android Auto.

Natuurlijk maakt de i20 ook stappen op veiligheidsgebied. Zo zijn Forward Collision-Avoidance Assist en Smart Cruise Control, adaptieve cruise control die in verbinding staat met onder meer je navigatie, nu op de Koreaan leverbaar. Andere beschikbare systemen: Lane Following Assist (dat de i20 binnen de lijntjes houdt) , Blind-spot Collision-avoidance Assist Warning en Rear Cross-Traffic Collision Assist. Andere fijne gadgets: in de middenconsole is - optioneel - een inductielader ondergebracht en Hyundai levert tegen bijbetaling een uitgebreid audiosysteem van Bose met zeven luidsprekers.

Motoren

Op de internationale motorenlijst staat onderaan een 84 pk en 118 Nm sterke turboloze 1.2 die gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. Een stap daarboven staat de bekende 100 pk en 172 Nm sterke 1.0 T-GDI die te koppelen valt aan een handgeschakelde zesbak en aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Deze 1.0 is er ook voor het eerst nu ook met 48v mild-hybridtechniek. De krachtigste motor is de 120 pk sterke variant van de 1.0 T-GDI, een driecilinder die in alle gevallen is voorzien van mild-hybridondersteuning. Ook deze 120 pk sterke variant is zowel met automaat als met handbak te krijgen. Opvallend: de handbak in de versies met mild-hybridtechniek aan boord is een nieuw exemplaar dat al van de motor wordt ontkoppeld zodra je als bestuurder het gaspedaal loslaat. Volgens Hyundai levert de mild-hybridtechniek een verbruikswinst op van 3 tot 4 procent ten opzichte van de motoren versies zonder.

Welke motoren naar Nederland komen is samen met een introductiemoment én de prijslijst vooralsnog niet bekend.

Net als de huidige generatie i20 rolt deze volledig nieuwe serie voor de Europese markt in het Turkse Izmit van de band.