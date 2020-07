Dít is de nieuwe Ford Bronco

De nieuwe Ford Bronco is een offroader waar relatief weinig SUV-elementen in zijn verwerkt. De auto moet dan ook vooral naast het asfalt zijn mannetje staan. In tegenstelling tot de eerste generaties Bronco deelt de nieuwe, zesde generatie zijn basis niet met pick-ups uit de F-serie, maar met de kleinere en ook in Nederland leverbare Ranger. De nieuwe Bronco komt beschikbaar als tweedeurs en als vierdeurs. De korte tweedeurs is 4,44 meter lang en heeft een wielbasis van 2,55 meter. De vierdeurs is met zijn lengte van 4,81 meter een stuk langer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wielbasis van de vierdeurs Bronco met 2,95 meter een stuk groter is.

Ford levert de Bronco met een 274 pk sterke 2,3-liter viercilinder, een EcoBoost-machine die een 314 pk sterke 2.7-V6 met twee turbo's als krachtiger alternatief krijgt. Schakelen gaat met een handgeschakelde zevenbak die afkomstig is van de planken van Getrag. Ook is er een automaat met tien verzetten leverbaar. Het vermogen wordt, hoe kan het ook anders, over alle vier de wielen verdeeld. Afhankelijk van de gekozen versie kun je in de Bronco uit zeven verschillende rijmodi kiezen. Naast bekende standen als Normal, Eco en Sport valt er te kiezen uit rijmodi met namen als Slipper, Sand, Baja, Mud en Crawl. Optioneel levert Ford een Trail Toolbox, een pakket systemen waarin Trail Control en Train Turn Assist zijn onderbracht. Trail Control is in feite cruisecontrol om op lage snelheid over slecht terrein te rijden. Trail Turn Assist moet het maken van bochten op slecht terrein 'korter' maken door het koppel slim over de wielen te verdelen. Torque vectoring dus. Opvallend is Trail One-Pedel Drive, een systeem waarmee je in het terrein puur met het gaspedaal kunt accelereren en remmen, net als in een elektrische auto.

Offroad

De Bronco heeft een bodemvrijheid van maar liefst 29,5 centimeter en heeft zowel aan de voor- als achterzijde korte overhangen. Volgens Ford moet je met de Bronco gemakkelijk door water met een diepte tot 85 centimeter kunnen waden. De bodem van Fords nieuwe avonturier is voorzien van beschermplaten om bepaalde onderdelen af te schermen van scherpe stenen en andere zaken die je in het terrein tegen kunt komen. Optioneel zijn meer platen te krijgen om de bodem nagenoeg compleet af te dekken. Zo levert Ford extra staal voor bijvoorbeeld de onderzijde van de motor, de versnellingsbak en de brandstoftank. Aan de voorzijde heeft de Bronco onafhankelijke wielophanging, achter een starre as. Het zal niemand verbazen dat het onderstel volledig op terreinrijden is afgestemd. Ford spreekt zelfs van de langste veerwegen in het segment. De fabrikant levert zelfs, als je het aanvinkt, offroadrubber met een diameter van 35 inch. Mocht je onverhoopt in het terrein vast komen te zitten, dan is de Bronco dankzij de duidelijk in de stalen bumpers verwerkte sleepogen los te trekken.

De tweedeurs Bronco heeft een dak dat uit drie verwijderbare delen bestaat: twee vooraan en één achteraan. Optioneel is de tweedeurs te krijgen met een extra verwijderbaar paneel. Hierbij valt ook het dakdeel boven de achterbank en de bagageruimte te verwijderen. De vierdeurs Bronco heeft altijd vier uitneembare dakdelen, die simpelweg los te maken zijn door een stel klemmetjes los te klikken. Niet alleen heeft de Bronco uitneembare dakdelen en een afneembaar 'achterste', ook zijn de stijlloze deuren eenvoudig te verwijderen. In de vierdeurs Bronco kun je ze in speciaal daarvoor bestemde tassen meenemen.

Natuurlijk is het interieur van de Bronco net als het exterieur doorspekt met designinvloeden die verwijzen naar het verleden, al ademt het binnenste toch een moderne sfeer. Dat heeft de Bronco niet alleen te danken aan zijn digitale instrumentarium, maar ook aan het 8 of 12 inch grote display op de middenconsole. De Bronco heeft standaard rubberen vloermatten die je kunt afspoelen als ze vies zijn geworden. Er is zelfs een afvoer aanwezig om het water weer weg te laten lopen.

Wie zijn Wrangler na het lezen van bovenstaande al te koop heeft gezet, moet even tot bedaren komen. De hagelnieuwe Ford Bronco komt vooralsnog namelijk niet naar Nederland.