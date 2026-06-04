Dit is de nieuwe en nu elektrische Nissan Primera

De Nissan Primera is terug. Anno 2026 is de Nissan Primera een sedan, maar dan een met een elektrische aandrijflijn.

Eerder dit jaar schreef AutoWeek al over de mogelijke terugkeer van een bekende modelnaam: Primera. We ontdekten dat Nissan in Colombia, Mexico, Vietnam en de Filipijnen modelnaam Primera als handelsmerk had vastgelegd. De Filipijnse afdeling van Top Gear wist daarbij al de afmetingen van het model boven water te krijgen. Die afmetingen deden vermoeden dat de nieuwe Nissan Primera minder nieuw is dan je wellicht zou verwachten. Dat blijkt te kloppen.

De nieuwe Nissan Primera is namelijk weinig meer dan een Nissan N7 met een andere naam (foto's 2, 3 en 4). De N7 is een elektrische sedan die in China door de joint-venture Dongfeng Nissan is ontwikkeld en waar in de vorm van de eπ 007 al een Dongfeng-neefje van bestaat. De 4,93 meter lange N7 - en dus ook Primera - heeft een wielbasis van 2,92 meter. Hij heeft voorwielaandrijving en is er met 218 pk en 272 pk sterke elektromotoren en 58 kWh en 73 kWh grote LFP-accu's.

Over komst naar Europa is vooralsnog niets bekend. Nissan zou in ieder geval niet de eerste Japanse autofabrikant zijn die een door een Chinese joint-venture ontwikkelde elektrische sedan naar Europa haalt. Mazda doet dat momenteel al met de elektrische 6e.