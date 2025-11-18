Dit is de nieuwe elektrische Renault Trafic E-Tech Electric

Net als Transit en Vito is modelnaam Trafic in bedrijfswagenland een meer dan bekende naam. Nu is er een nieuwe. Dit is de Renault Trafic Van E-Tech Electric. Die is helemaal elektrisch en komt tot 450 kilometer ver zonder bij te laden. Interessant: er valt een link te leggen tussen de nieuwe Renault Trafic en... Volvo!

In februari dit jaar slingerde Renault zomaar even drie fonkelnieuwe bedrijfswagens de digitale wereld in. Het liet de eerste afbeeldingen zien van de Renault Trafic E-Tech Electric, van de Goulette geheten 'chassis-cabine'-versie daarvan én de kleinere Estafette E-Tech Electric. Ruim een half jaar rijdt de definitieve productieversie de virtuele snelweg op.

De Renault Trafic staat op een volledig nieuw platform en oogt voor het eerst in decennia daadwerkelijk volledig anders dan zijn voorgangers. De technische basis van de auto is extra interessant. Het is de eerste bestelauto op een door Flexis ontwikkeld stukje hardware. Flexis is opgericht door Renault Group, Volvo Group en CMA Group. De eerste exemplaren van de nieuwe Trafic worden vanaf ergens volgend jaar gebouwd in het Franse Sandouville. Daar wordt ook de uitgaande Trafic in elkaar geschroefd. Die fabriek wordt ook de geboortegrond voor de Estafette en de Goulette.

Natuurlijk komt de nieuwe Trafic er net als elke andere generatie ervoor in diverse soorten en maten op de markt. Renault stelt hem dan ook direct in twee lengtematen voor: als 4,87 meter lange L1 met een laadvolume van 5,1 kubieke meter en als 5,27 meter lange L2 met een laadvolume van 5,8 kubieke meter. Die L2-versie heeft uiteraard ook een langere wielbasis dan de L1-variant. Van de Trafic komen later nog diverse andere varianten.

De nieuwe Renault Trafic heeft een opvallend front waarin het Renault-logo, de led-dagrijverlichting en horizontale ledstrepen zijn ondergebracht. De daadwerkelijke koplampen zitten lager in het front. Aan de achterzijde zien we twee achterdeuren en verticaal georiënteerde achterlichten. Het interieur van de nieuwe Renault Trafic hebben we eerder ook al gezien. Er zit een 10-inch digitaal instrumentarium en een 12-inch groot infotainmentscherm in. Het geheel is enigszins om de bestuurder gevormd. We zien verticale uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem en opgesplitste A-stijlen die bevorderlijk moeten zijn voor het zicht rondom. Het binnenste is volgestopt met opbergvakken en bekerhouders. Handig!

Tot 450 kilometer bereik

De elektrische Renault Trafic E-Tech Electric komt beschikbaar met een LFP-accu die en bereik van een kleine 350 kilometer mogelijk maakt. Ook krijgt de Trafic E-Tech Electric een NMC-batterij die de bus een bereik van 450 kilometer oplevert. Dankzij 800 v boordspanning moet je rap kunnen laden. Hoe rap precies, vertelt Renault er niet bij. Vooralsnog maakt Renault alleen melding van een 204 pk en 345 Nm sterke elektromotor. Goed nieuws: de bus mag tot 2.000 kilo trekken en heeft een laadvermogen van 1.250 kilo.

Renault lijkt de Trafic ongeacht de gekozen uitvoering al redelijk vol te stoppen met spullen, maar dat betekent niet direct dat je daar ook gebruik van kan maken zonder ervoor te betalen. Volgens Renault kunnen klanten namelijk 'via het netwerk' opties laten installeren 'zoals een 360-graden camera of climate control'.