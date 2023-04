Dit is de nieuwe elektrische Mini Cooper!

Er staat bij Mini een boel te gebeuren. Het komt met een heel stel nieuwe modellen en die komen allemaal ook nog eens met een elektrische aandrijflijn beschikbaar. Mini komt dit jaar met een nieuwe generatie Countryman die met reguliere benzinemotoren, met plug-in hybride aandrijflijnen én als EV beschikbaar komt. Voor 2025 staat Aceman op de rol, een compacte SUV onder de Countryman die zelfs alleen elektrische aandrijflijnen krijgt. Groots klein nieuws komt in de vorm van een opvolger van de huidige drie- en vijfdeurs hatchbacks. Op deze foto's zie je daar misschien wel de belangrijkste van: de volledig nieuwe elektrische variant van de Mini Cooper!

Mini Cooper

Wacht even. Mini Cooper? Dat is toch de naam van een versie? Zeker. Maar straks is Cooper óók daadwerkelijk een modelnaam. De huidige drie- en vijfdeurs hatchbacks worden namelijk opgevolgd door een modellen die Cooper heet. Al in december 2021 doken de eerste foto's op van wat mogelijk de nieuwe driedeurs hatchback zou zijn en op deze uitgebreide set nieuwe platen is die driedeurs Mini Cooper nog beter te zien. Het tijdens filmopnames in Los Angeles gekiekte exemplaar is zomaar een Mini Cooper, maar direct de volledig elektrische variant ervan. Het is nog even de vraag of die weer Mini Cooper SE gaat heten zoals de elektrische versie van de huidige Mini. Op het achterste van de blauwe hatchback staat immers alleen Cooper S geschreven, maar het ontbreken van uitlaateindstukken wijst er zeer waarschijnlijk op dit dat weldegelijk de elektrische variant is.

Helemaal nieuw, toch herkenbaar

De nieuwe Mini Cooper komt dan ook als eerste met volledig elektrische aandrijflijnen beschikbaar. De versies met verbrandingsmotoren volgen enkele maanden na de marktintroductie van die nieuwe elektrische Mini. De nieuwe Mini Cooper is direct als Mini herkenbaar, kijk maar eens naar de vormgeving van de raampartij, de achter glas verborgen B-stijlen en de wijze wijze waarop het dak 'opgelegd' lijkt. Toch verandert er een heleboel. Met name aan de achterzijde. We zien eigenwijs gevormde, min of meer driehoekige achterlichten die middels een in dit geval zwarte strook met daarin de modelnaam optisch aan elkaar zijn geknoopt. De lichtsignatuur doet weer denken aan die van de Union Jack. De laadklep bevindt zich net als de tankklep van de huidige driedeurs iets boven de wielkast rechtsachter. De achterruit lijkt een stuk vlakker te liggen dan bij de huidige hatchback en de boven de achterruit geplaatste achterspoiler is een stuk langer om dat enigszins de verdoezelen. De C-stijl is optisch weggewerkt in verticaal deel dat vanuit de achterspoiler omlaag loopt en daarmee heeft de Cooper een beduidend langer achterste zijruit gekregen.

Meer opvallende details? Zeker. Zo zijn we gedeeltelijk in de portieren verzonken deurgrepen, relatief hoekige in plaats van bijna ronde zijspiegels en wielkastranden zónder zwarte kunststof aankleding. De huidige hatchbacks van Mini kenmerken zich juist met hun zwarte kunststof wielkastranden en ronde zijspiegels. Met zijn grotere ronde led-koplampen - met erin onder meer twee horizontale ledstrepen - en smallere, hogere grille lijkt de nieuwe Cooper de wereld met enige verbazing gade te slaan. Geef hem eens ongelijk. Opvallend is dat de voorbumper verder vrij is gebleven van extra gleufjes, gaten of andersoortige aankleding.

Specificaties

De Mini Cooper wordt later dit jaar pas onthuld en dus moeten we het voorlopig doen met de informatie die onlangs via het Engelse Autocar naar buiten kwam. Gelukkig was dat heel wat. Zo weten we dat de nieuwe Mini Cooper een langere wielbasis krijgt dan de huidige driedeurs terwijl de wagenlengte met 3,82 nagenoeg ongewijzigd blijft.

De elektrische Mini Cooper zou een actieradius van minimaal 385 kilometer krijgen. Dat betekent dat de elektrische retrorakker al aanzienlijk verder komt dan de huidige Mini Cooper SE die 234 kilometer uit zijn 32,6 kWh accu perst. Er zouden zelfs motorversies moeten komen die een tweemaal zo grote actieradius als de bestaande Cooper SE krijgen. Reken dus op de komst van een motorversie die het tot een bereik van ruim 470 kilometer schopt. Er zou naast een 184 pk krachtige variant ook een 218 pk sterke versie komen én er werd al gesproken over de komst van een sportieve elektrische Mini Cooper JCW (John Cooper Works).

Mini gaat de elektrische Cooper straks produceren in China. De smaken met verbrandingsmotoren zien in het Engelse Oxford het levenslicht. Er komt ook weer een nieuwe vijfdeurs hatchback, maar die komt voor zover bekend niet beschikbaar met een elektrische aandrijflijn. Daar heeft Mini straks immers de Paceman en de elektrische variant van de nieuwe Countryman voor.