Dít is de nieuwe Cadillac Escalade

De Escalade is een begrip in autoland. De auto die zijn leven in 1998 begon als gerebadgete GMC Yukon (Denali) werd in 2002 in zijn bekendste vorm gegoten. Die tweede generatie van de opulente SUV speelde menigmaal een hoofdrol in rapvideo's, maar dat imago heeft de kolos tot op heden niet genekt. Sterker nog, we zijn al toe aan de vijfde generatie! Die volledig nieuwe Escalade doet wat voorkomen overigens niet onder voor zijn voorganger, ook de jongste incarnatie van de Escalade valt nog altijd te bestempelen als 'opzichtig'. Het gros van zijn techniek deelt de nieuwe Escalade met de Tahoe en GMC Yukon.

Cadillac's nieuwe opper-SUV vertoont echter wel duidelijke familietrekken met niet lang geleden onthulde SUV"s als de XT6. Dat betekent dat ook de Escalade een brede grille krijgt die aan weerszijden wordt geflankeerd door twee vrij platte koplampunits. Op de hoeken van de bumper vinden we verticaal georiënteerde ledverlichting. Standaard staat de Escalade op niet bepaald ingetogen 22-inch lichtmetaal. Nieuw is de Sport-uitvoering, een variant die het chroomwerk laat voor wat het is en kiest voor donkere accenten.

In het interieur monteert Cadillac onder meer een gebogen 4K OLED-display. Cadillac roept trots dat er zich in totaal '38 inch diameter' display in de auto schuilhoudt. Het scherm is echter wel opgeknipt in diverse delen. Er is een 14,2-inch groot instrumentarium, een bijna 17-inch groot infotainmentscherm en een 7,2-inch groot display dat zich ter linkerzijde van het stuurwiel bevindt. De bagageruimte áchter de derde zitrij heeft een inhoud van 722 liter. Gooi je de tweede en derde zitrij plat, dan kun je 3.089 liter aan materiaal meebrengen. Vind je dit te klein? Geen probleem, opnieuw is er een nóg langere Escalade: de ESV. Deze is 40,4 centimeter langer dan de basisversie en biedt onder meer extra beenruimte voor de passagiers op de derde zitrij. Magnetic Ride Control en adaptieve luchtvering, niet standaard, moet garant staan voor een comfortabele reiservaring.

De nieuwe Escalade deelt zijn technische basis met de vorig jaar gepresenteerde nieuwe Suburban van Chevrolet. Het huidige model werd in 2013 gepresenteerd en was alleen te krijgen met een 6,2-liter V8. Die achtcilinder keert terug en levert 426 pk en 623 Nm koppel. Groter nieuws: de Escalade is te krijgen met een 3,0-liter grote diesel, een zescilinder die 281 pk en 623 Nm opwekt.

Natuurlijk is de Escalade volgestopt met leer, USB-aansluitingen en fraaie materialen. Op gadgetvlak profiteert de auto onder meer van Cadillac's Super Cruise-systeem waarmee de SUV op de snelweg in theorie autonoom zijn weg kan vinden.