Dit is de nieuwe Ford Ranger

Bedrijfswagens hebben over het algemeen een langere levensloop dan personenauto's en dus is het niet gek dat de huidige generatie Ford Ranger inmiddels tien jaar mee gaat. Toch is tien jaar lang zat, Ford komt namelijk nu met een tot op het kleinste boutje herziene Ranger.

De nieuwe Ranger is onder leiding van de Australische tak van Ford ontwikkeld, maar ook daar is het uiterlijk van grote broer F-150 bekend. Dat sijpelt namelijk door naar Fords concurrent van de Toyota Hilux. Het design doet ook denken aan dat van de in Europa tevens niet leverbare kleinere Maverick. De nieuwe Ranger heeft een vierkante, stoere neus met daarin grote C-vormige koplampen die worden doorkliefd door een vanuit de grille doorlopende strip. Die koplampen zijn overigens tegen meerprijs uitgerust met led-matrixtechniek. De achterkant is zoals bij pick-ups gebruikelijk niet al te verrassend. De lichtsignatuur van de achterlichten volgt enigszins die van de voorste exemplaren en onder een vouw in de achterklep is groot de modelnaam gedrukt.

Vanzelfsprekend gaat ook het binnenste van de Ranger met de tijd mee. Het stoer ogende geheel omvat onder meer verticaal georiënteerde ventilatieroosters en een 10,1-inch en tegen bijbetaling zelfs 12-inch verticaal geplaatst infotainmentsysteem. Achter het stuur zit een digitaal instrumentarium. Het interieur is bedeeld met diverse opbergvakken. Zo kun je onder meer onder en achter de achterbank bagage kwijt. De laadbak is met een sterk kunststof bekleed en Ford plaatst er diverse bevestigingspunten. Ook zijn er verdeelschotten aangebracht, waarmee je voorkomt dat de boel tijdens het rijden verschuift.

De wielbasis van de Ranger neemt ten opzichte van zijn voorganger met 5 centimeter toe tot 3,28 meter. Ook de spoorbreedte neemt met eenzelfde aantal centimeters toe. Ford monteert onder meer een 3.0 V6 dieselmotor, maar zet daarnaast ook 2.0 viercilinder diesels op de motorenlijst, met enkele én dubbele turbo. Ford levert de Ranger onder meer met permanente vierwielaandrijving en met elektronisch inschakelbare vierwielaandrijving.

Hoewel Ford de nieuwe Ranger nu al van alle kanten belicht, moeten we in Nederland nog even geduld hebben. Ford slaat de orderboeken voor de pick-up pas eind 2022 open en de eerste leveringen staan pas voor begin 2023 gepland. De nieuwe Ranger wordt leverbaar in onder meer XLT-, Wildtrak- en Sport-trim en krijgt op termijn ook nog eens een heftige Raptor-variant.