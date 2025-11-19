Dit is de MG S6 EV: een maatje groter dan de S5 EV

MG heeft het doek getrokken van een nieuwe elektrische SUV: de S6 EV. Met dat model mengt het merk zich in het segment der middelgrote elektro-SUV’s als de Opel Grandland Electric en Peugeot e-5008.

Highlights MG S6 EV:

77 kWh accupakket

Actieradius tot 530 km WLTP

Twee uitvoeringen: Luxury en Luxury Dual Motor

MG zit niet bepaald stil, en al zeker niet als het gaat om elektrische of hybride SUV’s. In 2019 kwam de ZS EV op de markt, die inmiddels de hybride ZS Hybrid+ naast zich heeft. Dan is er nog een (plug-in) hybride, de HS, en de elektrische S5. Aan dat rijtje voegen de Chinezen in Europa nu de S6 EV toe, die we je in maart al op patentbeelden konden laten zien en die EuroNCAP al met succes tegen een betonnen muur aan smeet.

Uiterlijk

De 4,71 meter lange MG S6 EV is het derde model dat gebruikmaakt van het Modular Scalable Platform (MSP), dat debuteerde onder de MG 4. Kleine broer S5 EV meet 4,48 meter in de lengte. Het front van de S6 EV loopt in de pas met andere elektrische modellen als de S5, de 4 en de Cyberster. Zilverkleurige dakrails en een panoramadak zijn standaard. Waar de lichtstrip achterop de 4 en de S5 EV onderbroken wordt door het MG-logo, loopt die op de S6 EV over de gehele breedte van de kofferklep en is het logo erboven gepositioneerd.

Interieur

Dan de binnenkant. De bestuurder kijkt uit op een head-updisplay en een 10,25 inch informatiedisplay. Voor de multimedia is er een 12,8 inch infotainmentsysteem met draadloze Apple Carplay en Android Auto. Is je iPhone of Samsung leeg? Geen paniek, in de MG S6 EV kun je die draadloos opladen. De stijl van het interieur is in lijn met dat van de S5 EV, al heeft de S6 EV een sterk oplopende middentunnel.

De bagageruimte meet 493 liter met de bank omhoog. Klap je die omlaag, dan heb je 1.910 liter tot je beschikking. De frunk onder de motorkap biedt nog eens 124 liter (102 in het geval van de Dual Motor). In het binnenste van de S6 EV vind je daarnaast nog 30 opbergmogelijkheden.

Twee versies, één accupakket

De MG S6 EV, naar goed MG-gebruik schrijft het merk het zelf als MGS6 EV, komt in twee versies maar beschikt altijd over een 77 kWh accupakket. De Luxury levert 245 pk en 350 Nm en heeft een actieradius van 530 kilometer (WLTP). Van 0 naar 100 km/h kan in 7,3 seconden en hij is elektronisch begrensd op 200 km/h. Dat laatste geldt ook voor de Luxury Dual Motor, maar die snelt met 362 pk en 540 Nm in 5,1 seconden naar de 100 km/h. De actieradius ligt met 485 kilometer lager dan bij de variant met één elektromotor. Snelladen kan met 144 kW en in 38 minuten laadt de accu op van 10 naar 80 procent.

Concurrentie

Van de afmetingen is enkel de lengte bekend. Op basis daarvan zal de S6 EV vooral de Opel Grandland Electric (4,65 meter), Skoda Enyaq (4,66 meter) en Peugeot e-5008 (4,79 meter) op zijn pad treffen. Of de S6 EV naar Nederland komt, is nog niet duidelijk. AutoWeek is in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur.