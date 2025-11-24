Dit is de kleine en veel goedkopere Mercedes-Benz G-klasse!

De Mercedes-Benz G-klasse is groot, duur en staat binnen de Mercedes-gelederen heel hoog op de statusladder. Het G'tje dat je op deze foto's voor het eerst ziet staat daar ver vandaan. Hij is relatief compact en wordt in ieder geval veel goedkoper dan de G-klasse waar hij als instap-alternatief voor gaat gelden.

Al sinds 2013 gaan er geruchten dat Mercedes-Benz een kleiner alternatief voor de G-klasse wil. Met de GLK en de uitgaande generatie van de GLB had het merk al relatief bonkige kleinere SUV's dan de G-klasse, maar een relatief klein model dat daadwerkelijk op de G-klasse lijkt is er nooit gekomen. Inmiddels weten we dat Mercedes-Benz het idee van 'een G'tje' nooit heeft kunnen loslaten. Het kondigde zelf de komst aan van een kleiner alternatief voor de G-klasse en het is die auto die we nu voor het eerst zien.

Het officieel nog naamloze model - wij gokken op g-Klasse zonder hoofdletter G - lijkt vanuit elke hoek een gekrompen G-klasse. We zien een ruig ogende maar relatief compacte SUV met een relatief rechtop staande voorruit, hoekige vormen en zelfs hoekige, uitgeklopte wielkasten. Aan de achterzijde zit een box die de indruk wekt een reservewiel te huisvesten, al verwachten we dat dit - net als de design box achterop de elektrische G-klasse - gewoon een leuk gestileerde opbergdoos is.

Zichtbare uitlaateindstukken heeft het ingepakte testmodel op de foto's niet. Dat doet vermoeden dat we hier een elektrische variant zien. De 'g met EQ-technologie' dus. Het is aannemelijk dat de 'g-Klasse' troont op dezelfde basis als de nieuwe CLA en de nog te verschijnen nieuwe GLA en GLB. Reken naast op elektrische varianten dus ook op de komst van versies met een mild-hybride aandrijflijn.

Het g'tje krijgt het rijk niet alleen. Zo weten we dat Land Rover op zijn beurt aan een kleiner alternatief voor de Defender werkt. Ook die nieuwkomer heeft zich al in testkostuum buiten de deur gewaagd.