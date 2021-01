Dít is de Jeep Grand Cherokee L

Hoewel de officiële onthulling van de Grand Cherokee L pas voor vanavond gepland staat, heeft de SUV via Amerikaanse media zojuist al zijn digitale debuut gemaakt. De Grand Wagoneer L is een compleet nieuw model met drie zitrijen die een stap boven de huidige Grand Cherokee komt te staan. De auto geeft een goede indicatie van wat je straks van de nieuwe reguliere Grand Cherokee kunt verwachten.

Jeep ondergaat een behoorlijke verjongingskuur. Het merk introduceerde onlangs plug-in hybride versies van de Renegade, Compassen Wrangler, er zit een gefacelifte Compass in het vat en op termijn breidt het merk in ieder geval in de Verenigde Staten zijn gamma uit met de nog te presenteren productieversie van de Grand Wagoneer Concept. Daar blijft het niet bij. Die laatstgenoemde luxe kolos krijgt gezelschap van een kleinere Wagoneer. Bovendien staat er een nieuwe Grand Cherokee in de ontwikkelingskamers. De 'normale' Grand Cherokee is er nog niet, maar Jeep trekt vandaag nóg een nieuw model uit de hoge hoed: de Grand Cherokee L. Dat is een grotere variant van de nog te onthullen nieuwe Grand Cherokee, met drie zitrijen en plek voor minimaal zeven inzittenden.

Afmetingen

De Grand Cherokee L is met zijn lengte van 5,2 meter maar liefst 38 centimeter langer dan de huidige uit 2010 stammende Grand Cherokee die op het punt staat te worden vervangen. De wielbasis bedraagt 3,09 meter, wat bijna 18 centimeter meer is dan die van de Grand Cherokee die je ook in Nederland kunt kopen. Hoewel Jeep de nieuwe Grand Cherokee L redelijk uitvoerig belicht, zegt het vooralsnog weinig over het platform, al mikt AutoWeek erop dat de Grand Cherokee L, en de Grand Cherokee straks dus ook, op een gemoderniseerde versie van het Giorio-platform staat dat we in Europa van de Alfa Romeo Stelvio en Giulia kennen.

Uiterlijk en innerlijk

Vanbuiten is de zevenzits nieuwkomer duidelijk een Jeep, al oogt de SUV stukken moderner dan de bijna 11 jaar oude Grand Cherokee. Het ontwerp vertoont met zijn hoekige neus met relatief dunne verlichtingsunits en vrij platte grille sterke overeenkomsten met dat van de al genoemde Grand Wagoneer Concept. De auto staat op 21-inch lichtmetaal en is - afhankelijk van de gekozen versie - leverbaar met in ieder geval twee verschillende bumpersets.

Ook het binnenste wijkt compleet af van dat van de uitgaande Grand Cherokee. Het interieur is niet zo high-tech als dat van de Grand Wagoneer belooft te worden, al hoeft het model zich met zijn 8,4- tot 10,1-inch tellende centrale display en 10,3-inch digitale instrumentarium nergens voor te schamen. Het interieur is in diverse stijlen uit te voeren. Zo is de werkplek onder meer af te werken met aluminium strips, houtwerk en leer. De Overland- en Summit-uitvoeringen hebben onder meer 16-voudig verstelbare, verwarmbare én te koelen stoelen met massagefunctie. De bagageruimte achter de derde zitrij heeft een inhoud van 484 liter. Gooi je de derde zitrij plat, dan kun je zo'n 1.330 liter aan spul meezeulen. Heb je helemaal geen passagiers te vervoeren? Dan heb je zo'n 2.400 liter aan speelruimte.

Wat motoren betreft is het allemaal wat bekender. Jeep levert 'm straks met de 3.6 V6 die ook in de Grand Cherokee ligt en ook de 5,7-liter V8 vindt zijn weg naar de Grand Cherokee L. De SUV is in beginsel achterwielaangedreven, maar is ook met vierwielaandrijving verkrijgbaar. Vooralsnog is er geen sprake van een geëlektrificeerde versie.

AutoWeek is nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur of de Grand Cherokee L ook onze kant op komt. We houden je op de hoogte.