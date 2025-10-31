Irmscher ken je vooral als dat Duitse bedrijf dat weinig liever doet dan Opels van dikke wielen, grote spoilers en als het even kan extra vermogen voorziet. Dat het ook andere hobby's heeft, bewijst het met deze Irmscher i C10.

Irmscher en Leapmotor lijken ontzettend ver uit elkaar te staan, maar kunnen prima door één deur. De Duitse tuner kondigde eerder dit jaar een samenwerking met Leapmotor aan, waarbij Irmscher modellen van de Chinese autobouwer van een spannend sausje voorziet. Er komen onder meer Irmscher-versies van de B05 en de B10. De eerste Leapmotor met Irmscher-ingrediënten is de C10.

Irmscher i C10. Dat is de naam van de Leapmotor C10 van Irmscher. De is gebaseerd op de Leapmotor C10 ProMax AWD, de fonkelnieuwe versie waarvan AutoWeek je vandaag de prijzen kon melden voordat Leapmotor er zelf ruchtbaarheid aan gaf. Die Leapmotor C10 ProMax AWD heeft twee samen 598 pk sterke elektromotoren en heeft een nieuwe 81,9-kWh accu. Daaruit perst de SUV een actieradius van 437 kilometer. Snelladen kan met 180 kW. De Irmscher i C10 heeft niet meer vermogen en moet het dus ook 'gewoon' met bijna 600 pk doen. Dat lijkt ons meer dan genoeg. Wel geeft Irmscher de i C10 zaken als fors lichtmetaal, striping en extra spoilerwerk. Verder zet het de SUV op een setje straffere veren. Er komen 250 stuks, die voor zover bekend enkel in Duitsland te koop zijn.