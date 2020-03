Dít is de Hyundai Prophecy Concept

Hyundai was voornemens groots uit te pakken in Genève. De beurs gaat niet door, maar het autonieuws wél! Dít is de zeer opvallend vormgegeven Prophecy Concept!

De Prophecy is een studiemodel waarbij het uiterlijk belangrijker is dan het motorische aspect. Hyundai laat met de volledig elektrisch aangedreven concept-car naar eigen zeggen namelijk zien dat emissieloze auto's ook aansprekend en aantrekkelijk vormgegeven kunnen zijn. SangYup Lee, hoofd van het Hyundai Global Design Center, heeft zich samen met zijn ontwerpteam in elk geval niet ingehouden bij het ontwerpen van de Prophecy.

Het studiemodel heeft opvallend ronde vormen en oogt naast aerodynamisch ook nog eens spekglad. Het is een wereld van verschil met de met een overdaad aan agressieve en scherpe lijnen doorspekte concept-cars die tegenwoordig de trend lijken te zijn. De Prophecy heeft korte overhangen, ver op de hoeken geplaatste wielen en een aflopende bilpartij die eindigt in een 'boat tail'. Achteraan nemen we onder meer een uit transparant acryl vervaardigde achterspoiler waar. Dat materiaal keert overigens terug in de koplampen. Verlichting is sowieso een bijzonder aspect van de Prophecy. Net als bij de 45 Concept die Hyundai vorig jaar liet zien, beschikt deze nieuwe showauto over verlichting met een 'pixelachtige' - dus uit kleine vierkantjes opgebouwde - indeling. Hyundai zegt dat dit de toekomstige lichtsignatuur wordt die het zijn modellen gaat meegeven.

Futuristisch

Volgens Hyundai is de designtaal van de Prophecy een variatie op de Sensuous Sportiness-filosofie ten grondslag ligt aan de meest recente modellen van het merk. Optimistic Futurism, zo noemt Hyundai de ontwerpstijl. Dat klinkt natuurlijk lekker op social media, maar het Futurism-deel van die naam komt niet geheel uit de lucht vallen. Met name het interieur lijkt afkomstig te zijn uit een model uit 2040. Een regulier stuurwiel ontbreekt hier, wat slechts ten dele te maken heeft met het feit dat de Prophecy ook autonoom moet kunnen rijden. In plaats van over een stuurwiel beschikt de Prophecy over twee opvallende hendels, waarvan er één is geplaatst in het deurpaneel naast de bestuurder en het andere is gehuisvest in de middenconsole. Via deze 'joysticks', die naar links en rechts te bewegen zijn, is de auto te besturen. Op de bedieningselementen zelf zijn knoppen aangebracht. Volgens Hyundai is dit een "intuïtievere manier om een auto te bedienen en te rijden". Bijzonder zal het in elk geval zijn. Het dashboard zelf bestaat voornamelijk uit een groot display dat zich nagenoeg over de gehele breedte van het dashboard uitstrekt. Natuurlijk zijn er meer opvallende ideeën toegepast in dit studiemodel. Zo zijn er onder de portieren luchtinlaten aangebracht, waarbij de lucht uitgebreid wordt gefilterd alvorens deze in het interieur wordt gecirculeerd.

Over concrete productieplannen spreekt Hyundai niet, maar kijk niet gek op als je in de toekomst designelementen van deze showauto terugvindt op Hyundais productiemodellen.